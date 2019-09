Instagram podría eliminar los «me gusta» en su plataforma

Actualmente, Instagram está probando una nueva función que ocultaría el conteo de los «Me gusta» en su plataforma.

Los rumores se han extendido por un tiempo desde que un probador filtró capturas de pantalla de la actualización de noticias, pero se anunció oficialmente en la Conferencia de Desarrolladores de Facebook F8 y se lanzará en Canadá a principios de la próxima semana.

Hace unas semanas, Jane Manchun Wong, quien descubrió que la aplicación estaba probando un prototipo de la característica, adquirió capturas de pantalla.

«Queremos que tus seguidores se centren en lo que compartes, no en la cantidad de Me gusta que obtienen tus publicaciones», dice Instagram en una de las capturas de pantalla de Wong.

«Durante esta prueba, solo la persona que comparte una publicación verá el número total de me gusta que recibe», agregó.

Con la prueba, Instagram planea eliminar la cantidad total de Me gusta de las fotos y videos que aparecen en el feed principal, los perfiles y las páginas de enlaces permanentes.

Solo el usuario de la cuenta podrá ver la cantidad de me gusta que recibe una publicación.

Mostrará un par de fotos de perfil junto a una llamada de algunos nombres a los que les ha gustado la foto, como lo hace ahora, pero ya no mostrará el recuento exacto de personas a las que les gustó la publicación.

Instagram dice que la razón de esta prueba de actualización es hacer que los usuarios se concentren en sus publicaciones e interactúen con la aplicación en lugar de los Me gusta.

Muchos usuarios eliminarán fotos que no obtengan «suficientes» me gusta. Se han realizado muchos estudios sobre la cultura que rodea las redes sociales y la obsesión poco saludable con los «me gusta» y la comparación con otros en línea.

Un informe reciente de la Royal Society for Public Health (RSPH) del Reino Unido y el Young Health Movement; analizó el impacto de diferentes plataformas de redes sociales en la salud mental.

Si bien hubo algunos aspectos positivos sobre el acceso a la información de salud, la oportunidad de autoexpresión y un sentimiento de comunidad, los factores negativos fueron importantes.

Se informaron cosas como ansiedad, depresión, soledad, calidad del sueño e impacto negativo en la imagen corporal.

La esperanza es que al deshacerse de esa parte de la aplicación, podría reducir algunos de estos efectos negativos sobre obtener suficientes «me gusta» en una publicación, y así eliminar la competencia para tener la «publicación más agradable».

Esto podría aumentar la autenticidad en todas las publicaciones y podría ser un beneficio para muchos.

Si bien es un beneficio para muchos, algunos influencers han expresado su preocupación por su clasificación de las publicaciones en el algoritmo y su fuente de ingresos.

Actualmente no hay planes para ocultar el conteo de seguidores en los perfiles; que son la fuente principal de patrocinios para personas influyentes.

Lo más probable es que los desarrolladores necesiten actualizar el algoritmo para reflejar la incapacidad de ver públicamente los «me gusta»; y encontrar una nueva forma de seleccionar las publicaciones de contenido en función de la popularidad de una publicación; como la interacción a través de comentarios.

