Instagram rediseña su plataforma destacando los Reels para parecerse a TikTok

Instagram, actualizó su apariencia y rediseña su plataforma por primera vez en varios años, haciendo que su pantalla de inicio sea similar a la de TikTok, dando a los Reels y a la Tienda (Shop) una ubicación más prominente en el sitio. El rediseño de Instagram establece claramente las prioridades de la aplicación, y una de ellas es recuperar la popularidad que le ha arrebatado su principal competidor en el mercado de los videos cortos.

Actualizar la pantalla de inicio de una aplicación, es siempre una gran decisión para cualquier fabricante, ya que potencialmente transforma la experiencia del usuario directamente en el corazón de la aplicación. Esta es, probablemente, la razón por la que Instagram no había cambiado nada durante años.

Sin embargo, la compañía ha cambiado sus prioridades de comunicación recientemente, con un fuerte enfoque en los Reels, su plataforma de videos de formato corto, que es muy similar al de la app china TikTok. Adicionalmente, la subsidiaria de Facebook ha rediseñado la Tienda para ofrecer al usuario una experiencia personalizada.







Instagram rediseña los Reels para parecerse a TikTok

Mientras la nueva pestaña Reels ha sido reposicionada, la pestaña Shop mostrará recomendaciones específicas para cada usuario con base a sus preferencias, así como selecciones de los editores para el canal @shop, videos que se pueden enviar y nuevas colecciones de productos.

Para adaptarse a sus nuevas prioridades, Instagram movió la pestaña «Me gusta» y «Crear» a la esquina superior derecha, junto a la bandeja de entrada.

«No nos tomamos estos cambios a la ligera; no hemos actualizado la pantalla de inicio de Instagram de manera importante durante bastante tiempo», escribió el jefe de Instagram, Adam Mosseri, en una publicación de blog. «Pero la forma en que la gente crea y disfruta la cultura ha cambiado, y el mayor riesgo para Instagram no es que cambiemos demasiado rápido, sino que no cambiemos y nos volvamos irrelevantes».

«Estamos entusiasmados con el nuevo diseño y creemos que le da a la aplicación una actualización muy necesaria, al tiempo que se mantiene fiel a nuestro valor fundamental de simplicidad», agregó Mosseri.

No se puede negar que la nueva pestaña Shop tiene un gran potencial. Pero el hecho de que Instagram eligiera darle a Reels su propia pestaña central solo unos meses después de su lanzamiento oficial, es una gran declaración de guerra contra TikTok.

Este importante cambio de Interfaz de Instagram, también significa que los videos de formato largo de IGTV han sido relegados a un segundo plano, al menos por el momento.

[Fuentes]: ACN | DailyMail | Wersm | Redes

