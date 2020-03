¡Viral! Instagramer mató a su esposo “sin querer”

La instagramer rusa Ekaterina Didenko mató a su esposo sin querer en la celebración de su cumpleaños 29.

El video se hizo viral, la instagramer rusa celebraba su cumpleaños en una fiesta privada juntos a unos amigos el pasado viernes.

La sorpresa que tenia para sus invitados en su 29 primaveras no salió como ella esperaba, la instagramer mató a su espeso sin querer.

La bloguera había elegido un club de baños para festejar su onomástico y ,con el fin de crear un efecto de humo, su esposo le propuso arrojar hielo seco en la piscina, sin imaginar el fatal desenlace que causaría.

Mató a su esposo en fiesta de cumpleaños

Según la información compartida por la misma Ekaterina en su cuenta de Instagram, la fiesta de cumpleaños se realizó en el complejo Devyaty Val en Moscú, donde asistieron 18 de sus amigos más cercanos, incluyendo su esposo Valentin Didenko, de 32 años.

La fiesta transcurría con normalidad, cuando unas horas después de la media noche Valentin tuvo la idea de agregar 25 kilogramos de hielo seco en la piscina para crear la apariencia de humo.

Fue así como los invitados cambiaron sus elegantes vestidos por unos trajes protectores blancos y se prepararon para la acción.

Al derretirse el hielo seco se produjo dióxido de carbono, inundando la habitación en segundos y causando que los invitados se ahoguen y caigan inconscientes. Producto de la intoxicación, tres personas fallecieron por edema pulmonar y otras siete quedaron en estado crítico. Uno de los fallecidos fue justamente su esposo, Valentin Didenko.

Doloroso momento para Ekaterina Didenko

A través de unas historias en su perfil de Instagram, la bloguera de más de 1.4 millones de seguidores, contó en medio de un mar de lágrimas el doloroso momento en el que su pequeña hija le preguntó: “¿Dónde está papá?”.

Así mismo, Ekaterina se refirió a los otros dos fallecidos: “Oh Natasha, oh Yuri. No puedo decirte nada más. He firmado una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer, hoy exploté. Pensé que no era cierto, era una pesadilla”.

Por lo tanto, la noticia ha causado gran revuelo en las redes sociales, pues Ekaterina es una médico farmacéutico y constantemente aconseja a sus seguidores sobre medicamentos: »Mis lectores ahorran dinero al ir a la farmacia», señala en su perfil de la red social.

Los mensajes de los cibernautas hacia la madre de dos niños han sido tan ofensivos, que la blogger se ha visto obligada a bloquearlos.

ACN/ El Comercio