Insurgencia mundial contra capitalismo y comunismo

Insurgencia mundial contra el capitalismo y el socialismo: Por Francisco Mayorga.– Un repaso breve sobre la tendencia mundial de los pueblos latinoamericanos y del Caribe; por un lado, y las manifestaciones en Asia y Europa por el otro; y cómo ambos han enfrentado el modelo de la economía neoliberal impulsada desde Estados Unidos; y el distanciamiento del socialismo auspiciado por Rusia y China; develan la insurgencia general contra los dos sistemas económicos, urgidos de una renovación sustancial para aliviar el hambre y la amenaza del cambio climático.

Tal vez estamos en el umbral de una nueva democracia; que combine desde el punto de vista de los derechos humanos; lo mejor de los dos “trasnochados” sistemas.

Contra el capitalismo

En La Habana, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que actualmente “hay una insurgencia general contra el Fondo Monetario Internacional, contra el capitalismo”, reflexión expuesta durante una intervención en el cierre del “Encuentro Antiimperialista de Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo”.

“Los pueblos tienen derecho a la rebelión y a la búsqueda de alternativas”, expresó el mandatario; frase aplicable perfectamente en el otro contexto…

Cuestionados liderazgos de esta etapa; como Hugo Chávez (Venezuela), Lula Da Silva (Brasil), Tabaré Vasquez (Uruguay), José Manuel Zelaya (Honduras) Nestor Kirchner​ (Argentina) y Evo Morales (Bolivia) han generado férreas resistencia y según el descontento popular mundial con las manifiestas protestas; develan la idea de que empieza a configurarse una “nueva ola” contra los dos sistemas económicos.

Sin duda, los presidentes Manuel López Obrador (México) y Alberto Fernández (Argentina) van a jugar un papel clave en América Latina y el Caribe frente a la resistencia de los movimientos populares.

Contra el comunismo

Choques y gases lacrimógenos en nuevas protestas multitudinarias en Hong Kong. Miles de personas salieron de nuevo a las calles el sábado para una manifestación no autorizada del movimiento pro democracia en la que hubo enfrentamientos con la policía, que utilizó gases lacrimógenos.

La impugnación no muestra signos de retroceso después de casi cinco meses y a pesar de una nueva advertencia de Pekín. Miles de personas vestidas de negro, algunas con la cara cubierta a pesar de la prohibición oficial, llenaron el distrito comercial de Causeway Bay.

Un día después de que China advirtiera que no tolerará ningún cambio en el sistema de gobierno, resurgen las manifestaciones. Pekín refuerza el patriotismo en este territorio semiautónomo, que ha vivido 22 fines de semana consecutivos de protestas lideradas en su mayoría por jóvenes.

Hong Kong vive desde hace meses una ola de protestas pro democracia, en muchos casos violentos, que han lastrado la reputación del territorio como centro financiero internacional y están afectando a su economía.

Los manifestantes, como todas las veces, ignoraron la prohibición de manifestarse y empezaron a llegar en masa, a pesar del riesgo de ser arrestados y encarcelados por manifestación ilegal.

Entre los que llamaron a manifestarse el sábado está Joshua Wong, una de las principales figuras del movimiento pro democracia, al que las autoridades prohibieron esta semana presentarse a las próximas elecciones locales. Es calificado por medios oficialistas como «separatista» y «traidor» porque pide mayor autonomía para Hong Kong.

Hong Kong, una ex colonia británica devuelta a Pekín en 1997, dispone de una amplia autonomía y de libertades que no existen en China, como la libertad de expresión y de manifestación, así como de una justicia independiente.

