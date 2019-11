Intervención del Bandes decretó Juan Guaidó

El presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición, Juan Guaidó; emitió este viernes un decreto con la designación de la junta administradora ad-hoc; del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).

La junta designará en su primera reunión a un nuevo presidente del banco.

El decreto número 15, que circuló en las redes establece; establece la intervención de la entidad bancaria es una medida que tiene como objetivo; “la protección de los recursos monetarios del Estado”.

La junta administradora ad-hoc asumirá las funciones del directorio ejecutivo del Bandes como máxima autoridad de ese instituto.

María Carolina González Hernández, Blas Antonio Santander Tovar, Zoraida Guevara Marcano, María Badiola Pagola y Pablo Martínez Carpio serán los integrantes de la junta administradora, según el decreto.

Presidente encargado de Venezuela decretó intervención de Bandes

