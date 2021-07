Al menos 80 muertos y 1.300 desaparecidos por inundaciones de Alemania

Un edificio de apartamentos de tres pisos ubicado en el noroeste del condado de Miami-Dade, en el sureste de Florida, Estados Unidos, fue desalojado este jueves 15 de julio a causa del derrumbe parcial del techo, informaron las autoridades.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade llegaron al lugar para evaluar los daños. Hasta el momento no se reportaron heridos.

Las imágenes muestran una parte del techo que se redujo a pedazos en el suelo y al momento no se conoce las causas del colapso, aunque los residentes han dicho que conocían del mal estado estructural del techo.

Los equipos evacuaron el edificio para garantizar la seguridad de los residentes. La Policía de Miami-Dade acordonó el área cercana al edificio y cerró las carreteras en el área.

Las autoridades dicen que a los 32 residentes se les permitirá regresar para obtener artículos de emergencia, pero después de eso, este edificio estará cerrado.

LIVE: Part of the roof on an apartment building in Northwest Miami-Dade has fallen to the ground. (Note: No sound from helicopter.) https://t.co/uuJZCcLcxG

— WSVN 7 News (@wsvn) July 15, 2021