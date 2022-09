Así es el Iphone 14, el nuevo celular que la Apple lanzará este miércoles

Compartir

Este miércoles 7 de septiembre será el debut del Iphone 14, el nuevo celular de la Apple que será presentado en un evento denominado “Far out”.

De acuerdo al portal web Ipadizate, el protagonista del Event Apple que se realizará en el Steve Jobs Theater del Apple Park, en Cupertino, California; será el IPhone 14 y el IPhone 14 Pro.

En el lanzamiento se presentarán cuatro modelos, donde la versión mini será sustituida por el IPhone 14 Max y vendrá acompañado del IPhone 14 normal.

¿Cómo es el Iphone 14?

Aunque de momento se desconoce como será el Iphone 14, los rumores apuntan que es un teléfono de 6,7 pulgadas que no es un modelo Pro; lo que significa que tendrá el tamaño de pantalla más grande, pero sin la etiqueta de precio más alta.

Así mismo, se conoció que Apple podría deshacerse de su iPhone más barato; de tamaño mini, en la línea 14 para que no compitan con las ventas del iPhone SE.

Además, las previsiones apuntan a que el modelo Pro será ligeramente más delgado y que la cámara frontal estará ausente en los nuevos modelos de iPhone.

En cuento a la calidad de la cámara con el iPhone 14, posiblemente una que pueda grabar video en 8K. Si esto ocurre, podría ser uno de los mayores cambios en la calidad de la cámara del iPhone hasta la fecha, según especialistas del tema.

Carga inalámbrica

Al parecer Apple podría eliminar el puerto Lightning del iPhone en los nuevos modelos y optar por un diseño con carga mediante MagSafe inalámbrico. También hay rumores de que algunos modelos estadounidenses podrían lanzarse sin una ranura SIM física, a medida que Apple avanza hacia un diseño de solo eSIM.

Precio del Iphone 14

Sobre el precio, esta sería una gran prueba para Apple ya que las condiciones económicas generales, tanto para el sector tecnológico como para los consumidores; han entrado en aguas turbulentas. Analistas ha previsto ligeras subidas de precio para el último y mejor modelo de iPhone.

Vale mencionar que el costo del iPhone 13 normal, no mini, comienza en US$ 799, el iPhone 13 Pro en US$ 999 y el iPhone 13 Pro Max en US$ 1.099.

En ese sentido, algunos analistas pronostican una subida de precios de US$ 100 al menos en los modelos Pro y Pro Max de gama alta.

Con información: ACN/CNN/Ipadizate

