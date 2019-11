«Prefiero ir a Siria que a México», dice senador norteamericano

Tras la masacre de 9 integrantes de una familia mormona estadounidense, el senador republicano Lindsey Graham expresó que: prefiero ir a Siria que a México.

Con ello se refería al grado de inseguridad que enfrentan los mexicanos debido al narcotráfico. “Hay algunos lugares que están fuera de la ley”, indicó el congresista.

El político estadounidense llamó a que los carteles mexicanos sean considerados terroristas. “No sé si estos cárteles están registrados como organizaciones terroristas en nuestra ley, pero después de lo de ayer, deberían estarlo”, mencionó.

Sin embargo, el izquierdista presidente mexicano Andrés Obrador se niega a enfrentar al narcotráfico. «El Fuego no se apaga con fuego», asegura mientras cada vez son más recurrentes las masacres. La estrategia para enfrentar a los narcos ha sido cuestionada en México.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció ayuda militar a su homólogo mexicano para combatir a los cárteles de la droga en su país. No obstante la ayuda fue rechazada.

«Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libere la GUERRA a los cárteles de la droga. Y los borre de la faz de la tierra. ¡Simplemente esperamos una llamada de su gran nuevo presidente!», señaló Trump en su cuenta de Twitter.

Prefiero ir a Siria

Siria es un país que se encuentra en Guerra. México en cambio permanece bajo el régimen del izquierdista Andrés López Obrador.

Trump aseguró que si el Gobierno de México solicita ayuda «para limpiar estos monstruos», Estados Unidos está «listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva».

Pero López Obrador tiene otra meta. «No creo que la violencia deba enfrentarse con la violencia. No creo que el mal deba enfrentarse con el mal, no se puede apagar el fuego con el fuego. La paz, la tranquilidad, son frutos de la justicia, esas son las enseñanzas que vienen de lejos y son sabías lecciones. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que hacían los anteriores gobiernos. No vamos a apostar a resolver problemas con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza, no van a haber razzias, no van a haber masacres, no se va a utilizar al Ejército, ni a la Marina para reprimir al pueblo», concluyó.

Cada vez más el narcotráfico cubre amplias regiones de México. A los detracdores del mandatario mexicano les preocupa el apoyo que el narcotráfico recibe.

