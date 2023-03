Irán investiga envenenamiento de al menos 650 niñas en colegios

Compartir

Alrededor de 650 niñas han sido envenenadas por gas tóxico en Irán desde noviembre, en lo que muchos sospechan que ha sido un intento deliberado de forzar el cierre de sus escuelas.

Ninguna de las niñas ha muerto, pero decenas de ellas han sufrido de problemas respiratorios, náusea, mareo y fatiga.

«Quedó en evidencia que alguien quería que todas las escuelas, especialmente las escuelas de niñas, se cerraran», declaró el viceministro de Salud el domingo.

Sin embargo, más tarde dijo que sus declaraciones habían sido malentendidas.

El fiscal general anunció la semana pasada que había iniciado una investigación criminal, pero señaló que la información disponible sólo indicaba «la posibilidad de actos criminales y premeditados».

Envenenamientos de niñas

El primer envenenamiento se produjo el 30 de noviembre, cuando 18 estudiantes de la Escuela Técnica Nour, en la ciudad santa de Qom, fueron llevadas al hospital.

Desde entonces, más de 10 escuelas para niñas han sido objeto de estos ataques alrededor de la provincia.

Según se ha reportado, al menos 194 niñas fueron envenenadas en la última semana en cuatro escuelas en la ciudad de Borujerd, en la provincia occidental de Lorestan.

Las niñas envenenadas informaron de haber olido mandarina o pescado podrido antes de caer enfermas.

Protestas

A principios de este mes, por lo menos 100 personas protestaron frente al despacho del gobernador de Qom.

«¡Usted tiene la obligación de garantizar la seguridad de mis niñas! Tengo dos hijas», gritó un padre en un video que fue compartido en las redes sociales. «Dos hijas… y todo lo que puedo hacer es no dejarlas ir a la escuela».

«¡Esto es la guerra!», declaró una mujer. «Están haciendo esto en una secundaria de niñas en Qom para forzarnos a quedarnos en casa. Quieren que las niñas se queden en casa».

Algunos padres han explicado que sus hijas estuvieron enfermas durante semanas después del envenenamiento.

Otro video de un hospital muestra a una adolescente aturdida, tendida en una cama con su madre al lado.

«Queridas madres, soy una madre y mi hija yace en un lecho en el hospital y no siente las extremidades», comenta la desconsolada mujer. «La pellizco, pero no siente nada. Por favor, no envíen a sus hijas a la escuela».

Con información de ACN/BBC

No dejes de leer: Maduro se reunió con secretario del Consejo de Seguridad de Rusia

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN