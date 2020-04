Comando Espacial: Irán lanzó su primer satélite militar

El lanzamiento del primer satélite militar de Irán ha sido considerado un éxito por el Comando Espacial de Estados Unidos, agregando un nuevo nivel de amenaza a Estados Unidos y sus aliados según informó el protavoz del SpaceCom.

El 18º Escuadrón de Control Espacial tuiteó el miércoles que rastreó «2 objetos […] de un lanzamiento #espacial originado en Irán».

Este miércoles, Irán informó que colocó un satélite militar en la órbita terrestre, en medio de amplias tensiones con Estados Unidos, un lanzamiento exitoso después de meses de fracasos continuos.

El primer satélite militar de Irán «Noor», fué lanzado esta mañana desde el centro de la república islámica de Irán, en dos etapas. El lanzamiento fue exitoso y el satélite llegó a la órbita”; informó la televisión estatal iraní, de acuerdo a la agencia de noticias Reuters.

El Departamento de Estado norteamericano y el Pentágono informaron que tales lanzamientos adelantan el programa de misiles balísticos de Irán.

En su sitio web oficial, la Guardia Revolucionaria de Irán, informó que el satélite alcanzó con éxito una órbita a unos 425 kilómetros sobre la superficie de la Tierra.

El lanzamiento del satélite en dos etapas despegó del Desierto Central de Irán, según dijo la Guardia Revolucionaria iraní, sin dar más detalles. La fuerza militar de Irán dijo que usó un nuevo impulsor de satélite tipo Ghased, o «mensajero»; para poner el dispositivo en el espacio, un sistema nunca antes visto.

A principios de este mes, el presidente Trump dijo que Irán estaba planeando un «ataque furtivo» a las tropas estadounidenses o «activos» en Irak; advirtiendo que el país pagará un «precio muy alto» si eso sucede. El tweet llegó poco después de que asistió a una reunión de inteligencia en la Casa Blanca.

En marzo, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Irán había rechazado la ayuda estadounidense para combatir la pandemia de coronavirus. Pompeo condenó al líder iraní Ayatollah Ali Khomeini; por difundir teorías de conspiración de que Estados Unidos fue responsable del brote y señaló los propios errores de Irán al tratar de contener el virus.

Video: #Iran’s IRGCS successfully put into orbit the country’s first military satellite. pic.twitter.com/xY9dgukmEw

— Press TV (@PressTV) April 22, 2020