¡La isla de la pedofilia! Aquí era donde el archimillonario violaba a las niñas

Up Next

Recuerdan que cuando construían la mansión, el millonario no quiso que su nombre trascendiera. Tenía cinco barcos con los que trasladaba a los trabajadores desde Santo Tomás, al este de Puerto Rico, a su isla privada.

La fiscalía de Nueva York procesa al magnate por crímenes sexuales contra menores de edad. “Todos la llamaban ‘la isla de la pedofilia’”, dijo a la agencia citada Kevin Goodrich, un lanchero de Santo Tomás a la agencia The Associated Press.