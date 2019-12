Isnardo Bravo fue criticado por comentario sobre intervención militar

El periodista del medio digital VpiTV, Isnardo Bravo, publicó en Twitter; su opinión contra la posibilidad de una intervención militar en Venezuela.

Luego de esa publicación, varios usuarios de la misma red emitieron críticas sobre él; e inmediatamente se enfrascó en una discusión con varios tuiteros.

Se lee textualmente en el twett, «aquí en mi ignorancia ¿Cuándo se dice sacarlos a la fuerza; es porque quien lo dice tiene los aviones, cohetes, soldados y fusiles?. Solo por saber para darle cobertura al momento».

Aquí en mi ignorancia ¿Cuando se dice sacarlos a la fuerza es porque quien lo dice tiene los aviones, cohetes, soldados y fusiles? Solo por saber para darle cobertura al momento #DigoYo — Isnardo Bravo (@isnardobravo) December 17, 2019

Toma y dame sobre comentarios de intervención militar

Ante esta publicación, varios usuarios de Twitter respondieron y Bravo respondió a cada uno de los comentarios.

Primero escribió Mario de Russo, «me imagino que cuando se dice ‘sacarlos democráticamente’; es porque se tiene depurado el REP, se tienen garantías constitucionales, se tiene el apoyo imparcial de las FAN, observadores internacionales, y mejor aún; no hay grupos terroristas de todo el mundo lucrándose con Maduro».

A esta respuesta, el periodista replicó, «estimado Mario en mi tuit no hago relación alguna a elecciones. Hablo de un camino que se ha planteado y que parece no muy claro. POR SUPUESTO que ante un escenario electoral has descrito lo IDEAL. Saludos».

Luego, Daicy García publicó «que desafortunado comentario!», a lo que Bravo comentó, «a mí no me parece desafortunado. Es mío y listo».

Entre otras opiniones, Raule Fortiz señaló «y cuando se dice con votos ¿es con este CNE y Nicolás aún en la presidencia?».

Sobre esta interrogante el comunicador respondió, «disculpa, mi tuit dice eso por algún lado? Yo que escribí no lo veo».

Siguiendo con los toma y dame sobre la crítica a una intervención militar Yari Hernández se unió al hilo de la conversación; «y aquí entre mi ignorancia ¿Cuándo dicen sacarlos con votos y negociaciones es porque quienes lo dicen; tienen el árbitro imparcial, los testigos en los barrios como 23 de Enero, la observación internacional y en estos momentos los votos? Solo para darle Rt».

Tajantemente el periodista respondió, «eso te lo tienen que responder ellos».

De igual manera, Mary Guell cuestionó la publicación de Isnardo Bravo; «cuando se dice elecciones libres quienes lo dicen lo hacen porque; ¿según ellos vivimos en democracia y cesó la usurpación?».

ACN/Noticiero Digital/Foto: Twitter Isnardo Bravo

Lee también: