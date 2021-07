Israel iniciará ensayos clínicos con contra el coronavirus con una pastilla

Compartir





















El mes que viene, una empresa farmacéutica de Israel iniciará los ensayos clínicos con una nueva vacuna contra el coronavirus en pastilla; gracias a que el Gobierno israelí dio luz verde para su uso debido a que los resultados obtenidos fueron positivos en cerdos.

Éste viernes, Oramed Pharmaceuticals explicó que la vacuna está siendo desarrollada por la india Premas Biotech y ha destacado; que la pastilla no tendría que ser almacenada a bajas temperaturas o administrada por profesionales.

Por su parte, el director ejecutivo de la empresa, Nadav Kidron, detalló que “la vacuna oral, que no depende de una cadena de suministro en frío; como otras vacunas contra el coronavirus, podría marcar la diferencia entre un país capaz de superar la pandemia y uno que no».

Al tiempo, agregó que «Particularmente en zonas duramente golpeadas por el virus que aún no han vacunado a sus poblaciones; una vacuna oral contra la covid-19 podría cambiar la situación”.

Ensayos contra la covid-19 con pastilla iniciarán en Israel

Fue así, que durante una entrevista con el diario The Times of Israel, que el director especificó que la empresa ha recibido la aprobación del Centro Médico Sourasky de Tel Aviv; para iniciar los ensayos clínicos en 24 voluntarios no vacunados.

Al tiempo, está a la espera de recibir la aprobación final del Ministerio de Sanidad, sin que por el momento haya una fecha definitiva.

Cabe mencionar, que ésta vacuna se basa en la tecnología de administración oral POD, de Oramed, y la tecnología de vacunas, de Premas; de acuerdo a lo explicado por la misma empresa sobre los ensayos con pastilla contra el coronavirus en Israel.

«La tecnología de Oramed se puede utilizar para administrar por vía oral una serie de terapias basadas en proteínas que, de otro modo; se administrarían mediante inyección. Sin ir más lejos, Oramed se encuentra en medio de un ensayo clínico de fase 3 a través de la FDA de los Estados Unidos de una pastilla de insulina para la diabetes tipo 1 y tipo 2», reseñó Infobae.

Con información: ACN/Infobae/800 Noticias

