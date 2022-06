Italia a tapar el desastre se mide a Argentina en la «Finalissima 2022»

El francés Karim Benzema el «Mejor de la Champions». El delantero del Real Madrid se alza con la máxima distinción de la temporada 2021/22 por el panel de observadores técnicos de la UEFA; informó el organismo continental.

Benzema fue uno de los jugadores determinantes para que el conjunto del italiano Carlo Ancelotti lograra el decimocuarto título de su historia en la máxima competición continental; quinto de su carrera desde que llegó al club blanco procedente del Lyon.

El atacante francés, que este el lunes se incorporó a la concentración de la selección gala en Clairefontaine; tras las celebraciones del domingo con las autoridades locales y la afición en el Santiago Bernabéu, se proclamó máximo goleador de la Champions con 15 tantos; además el gol de cabeza ante Chelsea fue electo el «Mejor del Torneo».

https://twitter.com/i/status/1531636629537902593

Diez de esos goles los consiguió en las eliminatorias. Logró dos tripletes seguidos en la vuelta de octavos ante el PSG y en la ida de cuartos frente al Chelsea; continuó en la vuelta con el tanto en la prórroga que acabó con los defensores del título, y frente al Manchester City sumó un doblete en el Etihad y otra diana de penalti en la prórroga para dar el pase al Real Madrid a la final de París.

Benzema figura en la tercera plaza de los goleadores históricos de la Champions junto al polaco Robert Lewandowski, con 86 tantos, tan solo por detrás del portugués Cristiano Ronaldo (140) y del argentino Leo Messi (125).

🥇 UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season 👏👏👏@Benzema | #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022