Iván Duque: Nicolás Maduro no estará a toma de posesión de Petro

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que su homólogo venezolano Nicolás Maduro, no entrará a la nación neogranadina para la toma de posesión de Gustavo Petro.

El mandatario colombiano argumentó que su Gobierno no reconoce a Nicolás Maduro como jefe de Estado de Venezuela y, por consiguiente, mientras él sea presidente, no permitirá que entre al país.

«No es un tema de dejar entrar o no. Es que Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente legítimo de Venezuela y mientras yo sea presidente de Colombia él no entrará como presidente de Venezuela a territorio colombiano», dijo Iván Duque.

En consecuencia expresó que, «cuando yo ya deje la presidencia (cuando se juramente Gustavo Petro), que el próximo presidente decida qué relación va a tener con él».

Las declaraciones de Iván Duque las ofreció este sábado 2 de julio, luego de que anunciara que en estos momentos su Gobierno está tratando de verificar la supuesta muerte del guerrillero Iván Márquez en Venezuela.

Según medios locales, Márquez supuestamente murió en un atentado, en medio de la confrontación que el grupo de disidentes llamado «Segunda Marquetalia» tiene con bandas criminales por el control del narcotráfico en la frontera de Colombia con Venezuela.

