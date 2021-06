Iván Duque recibe primera dosis de la vacuna contra el Covid-19

Este domingo al menos 12 personas murieron y 39 resultaron heridas de gravedad en una explosión de gas en la ciudad de Shiyan, en la provincia central china de Hubei, informó la agencia estatal Xinhua.

La detonación se produjo a las 6.30 hora local en una comunidad de viviendas del distrito de Zhangwan en Shiyan; donde resultó también seriamente dañado un mercado cercano, según fuentes gubernamentales citadas por el diario oficial China Daily.

Xinhua indicó que el siniestro produjo más de cien heridos, incluidos los 39 graves; y que varias personas quedaron atrapadas en sus casas como consecuencia de la explosión.

Cerca del mediodía, los equipos de rescate lograron sacar a 150 personas de entre los escombros; doce de ellas sin vida y 39 gravemente heridas, que reciben actualmente tratamiento hospitalario.

Cabe destacar, que aún se desconocen las causas del accidente. Imágenes distribuidas en las redes sociales muestran varias casas con las puertas y ventanas destruidas.

Casi 200 bomberos y 40 agentes de Policía han sido enviados a la zona; junto a 38 vehículos de emergencias y seis perros rastreadores.

El gobernador de Hubei, Wang Zhonglin, ha acudido también al lugar del siniestro; así como equipos del Ministerio de Gestión de Emergencias de China.

