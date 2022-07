Dan a conocer causa de la muerte de Ivana Trump

Compartir

La primera esposa del expresidente estadounidense Donald Trump, Ivana Trump falleció tras caer accidentamente por las escaleras de su casa de Nueva York el jueves 14 de julio; según informaron las autoridades y los medios locales este viernes.

La oficina forense local dijo este viernes 15 de julio que la exmodelo y empresaria checoslovaca, de 73 años, murió debido a «lesiones por un impacto contundente» en el torso; por un «accidente» después de que los equipos de emergencia la hallaran en su casa de Manhattan.

Según dijeron fuentes policiales a The New York Post, un ayudante y una empleada de la limpieza de Ivana intentaron entrar esa mañana en la casa pero no obtuvieron respuesta; cuando un trabajador de mantenimiento abrió la puerta, halló su cuerpo al pie de unas escaleras, junto a una taza de café volcada.

«Estoy triste de informar a quienes la amaban, que son muchos, que Ivana Trump ha fallecido en su casa de la ciudad de Nueva York»; dijo ayer en su red social Donald Trump, que tuvo con ella a sus tres hijos mayores: Donald Jr., Ivanka y Eric.

«Ivana Trump era una superviviente. Huyó del comunismo y abrazó este país. Enseñó a sus hijos a tener agallas y resistencia, compasión y determinación. Su madre, sus tres hijos y sus diez nietos la echarán mucho de menos»; dijo su familia en una nota.

La exmodelo checoslovaca emigró a Estados Unidos; se casó con el magnate en 1977; se convirtió en colaboradora de varios de sus negocios hasta alcanzar puestos ejecutivos en la Organización Trump y algunos hoteles.

La pareja, muy seguida por los tabloides, se divorció en 1992 en medio de un gran escrutinio mediático tras la aventura de Trump con la actriz Marla Maples; con quien este se casaría un año después y tendría una hija, Tiffany.

Ivana, que decidió quedarse con el apellido de su primer marido, desarrolló a partir de entonces una carrera polivalente en la que lanzó líneas de ropa, joyas y productos de belleza; escribió varios libros y colaboró en revistas.

ACN/MAS/EFE

