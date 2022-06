Ivss informó que el martes 21 se hará efectiva la pensión

Compartir

Venezuela tiene la inflación más alta del mundo al registrarla en 167% anual. El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó las cifras de inflación de mayo: subió 6,5%; por encima de 4,4% registrado en abril, la acumulada se ubica en 23,9% y la anualizada 167,15%.

A diferencia del Observatorio de Finanzas que reportó una variación mensual de 10,1%; aumentó de 6,5 puntos respecto a abril, cuando fue de 3,6%.

El OVF explicó que esta aceleración se debió al aumento del 14,8 % del tipo de cambio; lo que «se traspasa a los precios de los bienes», que están, en su mayoría, fijados en dólares.

Venezuela tiene la inflación más alta del mundo

Tras conocerse los datos, el portal Crónica Uno explicó que el incremento es de 167%; eso la coloca como el más alto del mundo a excepción de Líbano, que aún no publica su índice de mayo.

Es decir, lo que a finales de mayo del año pasado costaba 100 bolívares, en 2022 cuesta alrededor de 267 bolívares; la inflación acumulada, por su parte, es de 23,9%, cifra mayor al incremento del dólar en el mercado oficial y en el paralelo.

«Entre el 3 de enero y el 31 de mayo de este año el tipo de cambio oficial aumentó menos de la mitad que el índice de precios (10,5%), por lo que el poder de compra de las divisas perdió valor y el bolívar se devaluó 9,5 %»; explica.

Continuará en ascenso

El economista Édgar Urbáez, en declaraciones a La Prensa de Lara, indicó que la inflación en el país continuará en ascenso hasta tanto no se tomen medidas integrales que vayan más allá del tipo monetario; asegura que no se tiene una cifra oficial de inflación en Venezuela, porque el Gobierno las maquilla para crear una falsa estabilidad económica.

«No hay una regla estricta que explique el por qué bajó o subió dos o tres puntos. Lo que se predice en el caso venezolano es que mientras no se tomen medidas integrales, y no solo de tipo monetario, sino fiscales, económicas, crediticias, monetarias, etc., porque la economía es integral, la inflación seguirá subiendo, y a esas cifras tampoco hay que darles mucho crédito porque el Gobierno las maquilla y cada sector usa una metodología distinta, por lo que no se sabe la cifra real»; declaró el miércoles.

Urbáez indicó que una de las razones del aumento de la inflación, es porque «la demanda ha aumentado y hay rubros que habrían escaseado; además, que el gobierno deja libre de impuestos las importaciones que compiten con el producto nacional por sus bajos costos».

