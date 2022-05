Jai Hindley conquista Giro de Italia, Carapaz y Landa completan podio

Compartir

Jai Hindley campeón del Giro de Italia. El corredor del equipo Bora, se convirtió este domingo 29 de mayo en el primer ciclista australiano en ganar la «maglia rosa»; quedando en la clasificación general final por delante del ecuatoriano Richard Carapaz, segundo, y del español Mikel Landa, tercero.

En la 21ª y última etapa, una contrarreloj de 17,4 kilómetros, la victoria fue para el italiano Matteo Sobrero (BikeExchange); que superó a dos holandeses, Thymen Arensman (2º, a 23 segundos) y Mathieu Van der Poel (3º, a 40 segundos), destacó AFP.

Hindley, que sucede en el palmarés del Giro al colombiano Egan Bernal, arrebató el sábado en una etapa de montaña en los Dolomitas la ‘maglia rosa’ a Carapaz; vigente campeón olímpico y ganador del Giro en 2019.

Jai Hindley campeón de Giro. El australiano pudo así afrontar la contrarreloj final con 1 minuto y 25 segundos de margen sobre Carapaz; suficiente para controlar la situación sin excesivas complicaciones.

En la crono final, Hindley fue decimoquinto y Carapaz décimo; pero el corredor ecuatoriano apenas pudo arañar siete segundos a su rival.

Carapaz quedó por lo tanto a un minuto y 18 segundos del campeón; mientras que Landa finalizó a 3 minutos y 24 segundos del australiano.

«Al final, gana el que mejor estuvo», se resignó Carapaz; que lamentó el «mal día» que tuvo el sábado y que le terminó costando la victoria final.

«He luchado por un lugar en el podio. El segundo puesto es un muy buen resultado para mí y también para el equipo»; se consoló.

A segunda la vencida

Para Hindley, el éxito en este Giro tiene sabor a revancha, ya que fue segundo en la edición de 2020; cuando llegó con la ‘maglia rosa’ al última día y vio cómo en una contrarreloj se la arrebataba el británico Tao Geoghegan Hart.

«¡Increíble! ¡Increíble! Esto es una emoción muy grande. Tenía en la menta lo que ocurrió en el 2020 y no iba a permitir que se repitiera. Me sentía bien en la bicicleta, no pensé en los otros corredores porque sabía estaba haciendo un buen tiempo»; declaró Hindley.

«Estoy orgulloso de ser australiano y estoy feliz por ser el primero (del país) en ganar el Giro»; apuntó.

Por su parte, Landa dijo estar «contento» por termnar en el podio. «Ahora es momento para descansar y recuperar. Estoy cansado porque fue una semana dura»; afirmó el corredor vasco, que señaló que no sabe todavía si correrá el Tour de Francia o la Vuelta a España.

Australia se estrena

Australia se estrena en el palmarés de títulos del Giro de Italia; añade este éxito al que logró Cadel Evans en el Tour de Francia de 2011; en la otra gran ronda por etapas, la Vuelta a España, ningún ‘aussie’ ha sido por ahora campeón.

En el Giro, antes de Hindley en 2020 y 2022, únicamente un australiano había logrado quedar en el podio final; Cadel Evans en el tercer lugar en 2013.

Este domingo, el día de la coronación de Hindley, se cumplían precisamente veinte años exactos de la primera vez que un australiano se vestía con la ‘maglia rosa’; por medio de Cadel Evans.

Juan Pedro López, el mejor joven

En el resto de clasificaciones de este Giro, el holandés Koen Bouwman, ganador de dos etapas, se quedó con el maillot azul de la montaña y el español Juan Pedro López (24 años), que fue líder de la general durante diez días, con el jersey blanco de mejor joven; por delante de la revelación colombiana Santiago Buitrago (22 años).

El francés Arnaud Démare se llevó por segunda vez en su carrera la clasificación por puntos y el Bahrain triunfó en equipos.

El éxito de Hindley sirve además de refuerzo a la estrategia del equipo alemán Bora, que dejó irse al excampeón mundial Peter Sagan para poner el acento en corredores capaces de triunfar en grandes vueltas; después del título en este Giro, el Bora ha previsto jugar sus bazas en el Tour de Francia con el ruso Aleksandr Vlasov y en la Vuelta a España con el colombiano Sergio Higuita.

En este Giro, Hindley compartía de entrada el liderazgo de su equipo con el holandés Wilco Kelderman, e incluso con el alemán Emanuel Buchmann; pero el australiano pronto destacó sobre el resto de compañeros, ganando la novena etapa en el Blockhaus, y finalmente pudo conseguir estar en lo más alto del podio final en Verona.

Así termina el Giro

Clasificación general Ciclista Equipo Tiempo 1.º Jai Hindley Bora-Hansgrohe 86 h 31 min 14 s 2.º Richard Carapaz Ineos Grenadiers + 1 min 18 s 3.º Mikel Landa Bahrain Victorious + 3 min 24 s 4.º Vincenzo Nibali Astana Qazaqstan Team + 9 min 02 s 5.º Pello Bilbao Bahrain Victorious + 9 min 14 s 6.º Jan Hirt Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux + 9 min 28 s 7.º Emanuel Buchmann Bora-Hansgrohe + 13 min 19 s 8.º Domenico Pozzovivo Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux + 17 min 29 s 9.º Hugh Carthy EF Education-EasyPost + 17 min 54 s 10.º Juan Pedro López Trek-Segafredo + 18 min 40 s 11.º Alejandro Valverde Movistar Team + 23 min 24 s 12.º Santiago Buitrago Bahrain Victorious + 24 min 23 s

Clasificación por puntos Ciclista Equipo Puntos 1.º Arnaud Démare Groupama-FDJ 254 pts 2.º Fernando Gaviria UAE Team Emirates 136 pts 3.º Mark Cavendish Quick-Step Alpha Vinyl 132 pts

Clasificación de la montaña Ciclista Equipo Puntos 1.º Koen Bouwman Jumbo-Visma 294 pts 2.º Giulio Ciccone Trek-Segafredo 163 pts 3.º Alessandro Covi UAE Team Emirates 102 pts

Clasificación del mejor joven Ciclista Equipo Tiempo 1.º Juan Pedro López Trek-Segafredo 86 h 49 min 54 s 2.º Santiago Buitrago Bahrain Victorious + 5 min 43 s 3.º Pavel Sivakov Ineos Grenadiers + 23 min 03 s

Clasificación por equipos Equipo Tiempo 1.º Bahrain Victorious 259 h 48 min 12 s 2.º Bora-Hansgrohe + 4 min 07 s 3.º Ineos Grenadiers + 1 h 22 min 29 s

