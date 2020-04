Vinotinto Jan Hurtado en la órbita de Juventus

El jugador venezolano Jan Hurtado la órbita de Juventus de Turín, el multicampeón de la Seria A italiana, reveló su agente Rodolfo Baque.

Según el representante, el club italiano, donde milita el portugués Cristiano Ronaldo, preguntó sobre el atacante de 20 años edad, que es ficha del Boca Juniors argentino.

Hurtado, nacido en El Cantón, estado Barinas, quien comenzó su carrera profesional con el emblemático Deportivo Táchira, pudo zafarse del club aurinegro, tras un parón de un lago año por un problema de fichaje, hasta que pudo irse al fútbol argentino con Gimnasia y Esgrima.

Jan Hurtado en la órbita de Juventus

«Si yo dijera los clubes que me han llamado por Hurtado… De la Juventus hubo gente que vino a preguntar», afirmó Baque a ‘Radio La Red’ sobre el interés del conjunto ‘bianconero’.

Otros medios habían colocado a Jan Hurtado en la órbita de la Roma. Todo por la amistad que el atacante fraguó con Daniele de Rossi cuando el italiano estuvo en el ‘Xeneize’.

«Lo que tiene Hurtado a mi entender es que la bonhomía del venezolano hizo que se hiciera muy amigo de De Rossi. El italiano vivía frente a la casa de Hurtado y lo llevaba todos los días a los entrenamientos. De la Roma no me llamaron y en Boca no me dijeron nada», aseguró.

La Juventus, pues, ha fijado sus ojos en el delantero de Boca Juniors. Es el primer paso del venezolano a la hora de afrontar su primera oportunidad en Europa.

Cabe recordar que Hurtado no ha visto muchos minutos con Boca Juniors, pero está muy bien conceptuado en el club, que lo ido llevando poco a poco.

Juventus, actual campeón y líder del campeonato, que como en todo el mundo está paralizado por la pandemia de COVID-19, aún no sabe cuándo regresará la acción del calcio, pero ya piensa en la próxima campaña y busca captar talentos a este lado del océano.

ACN/MAS/Agencias

