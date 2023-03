Japón dio un “matracazo” para despedir a México del Clásico (+ vídeo)

Japón descontó en el octavo mediante un elevado de sacrificio de Hotaka Yamakawa para luego liquidar en el cierre del noveno que lo cita con Estados Unidos, el actual campeón que apaleó a Cuba 14-2.

Impresiones

“En México habrá un cambio radical. No sé si mañana o dentro de una semana, un mes o un año. Pero el béisbol va a empezar a crecer, si no el deporte más importante. Estas dos semanas van a atraer a muchos jugadores jovencitos tanto en México como mexicanos en el extranjero. Por ese motivo siento que fue una victoria a pesar que no se ganó hoy”. Benjamín Gil, mánager de México

“México fue un equipo fantástico y nos puso en una situación muy complicada. Siempre he tenido la fe de que siempre hay una oportunidad al final sin importar cómo ha transcurrido el juego”. Hideki Kuriyama, mánager de Japón.

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Academia Puerto Cabello con sólida perfección y a ritmo de récord en Liga Futve