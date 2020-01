Japón confirma el primer caso del nuevo coronavirus chino

Japón ha confirmado su primer caso de infección por un coronavirus recientemente identificado que mató a una persona e infectó al menos a 40 más en China, además de provocar una alerta de viaje del Departamento de Estado de EE.UU.

El Ministerio de Salud de Japón informó que un hombre de unos 30 años de la prefectura de Kanagawa, cerca de Tokio, dio positivo a las pruebas del nuevo virus.

El hombre había estado en la ciudad china de Wuhan, donde ocurrió el brote de neumonía causado por el nuevo tipo de coronavirus, según un comunicado del ministerio.

El Departamento de Estado de EE.UU. emitió una actualización de alerta de salud el pasado miércoles, para todos los viajeros que visiten la región de Wuhan.

El Departamento de estado emitió una Alerta de Nivel 1, con base a los reportes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., instando a los ciudadanos que viajan a esa región del planeta, a evitar el contacto con animales, mercados de animales o productos animales, entre otras precauciones.

Por su parte, las autoridades sanitarias tailandesas dijeron el miércoles que estaban intensificando el monitoreo de los pasajeros que llegan a los aeropuertos antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar Chino, cuando se espera que 800.000 turistas visiten Tailandia.

Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar infecciones que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo (SARS).

Algunos de los tipos de coronavirus causan enfermedades menos graves, mientras que otros; como el que está detrás del Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS), son mucho más graves.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que el nuevo virus Wuhan podría propagarse y advirtió a los hospitales de todo el mundo.

Especialistas advirtieron a través de las redes que, era posible que múltiples casos con síntomas leves pudieran estar enmascarando el verdadero número de personas infectadas; por lo que muchos pacientes del nuevo virus podrían no ser reportados.

«Wuhan es un centro importante y con los viajes como una gran parte del año nuevo chino que se acerca rápidamente, el nivel de preocupación debe permanecer alto»; afirmó un comentario enviado por correo electrónico a Reuters desde el Ministerio de Salud de Japón.

«Es probable que estemos viendo pacientes afectados durante varios días por múltiples fuentes animales y con algún grado de transmisión de persona a persona», agregó

El paciente japonés regresó de Wuhan este mes con fiebre y fue hospitalizado. Fue liberado el miércoles después de que los síntomas disminuyeron, según el comunicado del Ministerio de Salud.

