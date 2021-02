Javier Bertucci dio a conocer las razones de su deportación desde EEUU (+ vídeo)

El pastor Javier Bertucci denunció presión opositora para su deportación de Estados Unidos hace dos días; según lo expone en un vídeo que montó en sus redes sociales.

Excandidato presidencial de las elecciones de 2018 que ganó Nicolás Maduro y ahora diputado de la Asamblea Nacional que tomó el control legislativo dese el 5 de enero de este año, contó su versión en un vídeo que colgó en sus redes sociales.

Dijo el parlamentario que salió electo por el estado Carabobo, que dos funcionarios de inmigración lo retuvieron en un aeropuerto de Miami, donde llego el pasado martes 23 de febrero, procedente de República Dominicana; donde hizo una escala junto a su familia.

«Llegamos al puesto de inmigración a las 5.00 de la tarde con mi familia y de una vez fui trasladado a un sector del aeropuerto donde nos tuvieron retenidos a mí y a mi familia. En el caso de mi familia, por 7 horas, en el caso mío, hasta las 7 de la mañana del otro día«; explicó en el vídeo.

Bertucci denunció presión opositora para su deportación

En ese sentido, dijo que los funcionarios que adelantaron el procedimiento lo estaban esperando; que «seguramente fueron llamados o de alguna manera fueron mal influenciados para que esto ocurriera».

Asimismo, indicó que estos funcionarios estadounidenses lo señalaron de colaborar con el Gobierno de Nicolás Maduro y de ser un «funcionario» de la Administración del gobernante chavista.

«Fue señalado como una persona que estaba colaborando con el gobierno; en segundo lugar me ubicaban como un funcionario que estaba colaborando con el gobierno de Venezuela», dijo.

«Aquí podemos notar qué tanto mal ha hecho este grupo pequeño, disminuido de la oposición radical, que sigue mintiéndole a Estados Unidos»; dijo en alusión al sector que encabeza Juan Guaidó.

Para reforzar estas acusaciones, Bertucci aseveró que tenía su documentación en regla y una prueba PCR vigente que señalaba que no está contagiado con el virus SARS-COV-2, que causa la covid-19.

«No violé ninguna ley»

«No violé ni he violado ninguna ley, mis papeles estaban en absoluta regla, tenía mi visa vigente hasta el 2023, con la cual he entrado múltiples veces a Estados Unidos y que la tengo aproximadamente por 27 años»; insistió.

Dijo que fue como «persona natural» para realizar reuniones de «carácter no oficial». Aunque recordó «Fui electo como diputado en Carabobo, no me autonombré en una plaza”; haciendo alusión a Guaidó.

Bertucci también señaló que viajó a Estados Unidos para «canalizar» ayuda humanitaria que ayude a Venezuela a «paliar la difícil crisis humanitaria» por la que atraviesa.

«¿Por qué se alegran, porque no logre conseguir ayuda humanitaria para el pueblo venezolano?»; preguntó Bertucci a quienes se alegraron de que no le autorizaran el ingreso a Estados Unidos.

De igual forma, Bertucci dijo que continuará adelantando «diligencias» para conseguir ayuda humanitaria para Venezuela.

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Gobierno de EE.UU. deporta al pastor Javier Bertucci

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN