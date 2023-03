Jay Wheeler estrena dos temas en simultáneo “Te la dedico” y “For you”

Compartir

En medio del éxito que está teniendo con su “Emociones World Tour”, el cantante Jay Wheeler anunció el estreno de “Te la dedico” y “For you”.

Son sus dos nuevos sencillos y videos musicales de manera simultánea. En “Te la dedico”, como también se puede ver en el vídeo musical, el intérprete mantiene su distintivo estilo romántico para contar la historia de una pareja que terminó su relación porque una de las partes decidió experimentar nuevas aventuras, pero al final, se arrepiente y desea regresar. En los estrenos de este viernes, la gran sorpresa es “For you”, un nuevo tema en inglés en el que Jay Wheeler consolida su versatilidad demostrando su capacidad para interpretar en ambos idiomas y con el que recordará a sus seguidores el exitoso tema “Can’t Figure You Out”. El creativo video de los dos temas musicales está desarrollado como si las historias se enlazaran a través de las imágenes.

“Aún en medio de la gira, no he dejado de trabajar en mi música, componer y hasta grabar. Logré terminar estos dos temas que me encantan y decidí lanzarlos ambos a la vez e incluir hasta sus vídeos musicales porque pienso que es el mejor regalo que le puedo dar a mi gente”.

“Todo el cariño que me han dado y que estoy sintiendo en cada ciudad que voy con mi gira es impresionante por lo que quiero que disfruten esta experiencia conmigo y que puedan seguir viendo cosas diferentes de Jay Wheeler”, contó el artista. Para más información, contenido exclusivo y nuevas fechas puedes acceder a https://www.jaywheelermundial. com/ así como seguir al artista a través de sus redes sociales oficiales como @jaywheelerpr.



