Jennifer Aniston contó sus radicales medidas contra el covid-19

Compartir





















Jennifer Aniston está tomando radicales medidas para prevenir a toda costa el Covid-19 y en una reciente entrevista con el medio InStyle habló sobre la vacuna del virus y el estado actual de mundo en cuanto a la pandemia.

En este sentido, Jennifer reveló que tuvo que alejarse físicamente de personas que formaban parte de su «rutina semanal»; únicamente por el estado de vacunación que ellos tienen.

Jennifer Aniston y sus medidas contra el Covid-19

“Todavía hay un gran grupo de personas que son anti-vacunas o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima”. Ahora bien, por motivo de seguridad ella y su representante deben saber si las personas que se le acercan son de grupo de riesgo; por no colocarse el antiviral.

“Acabo de perder a algunas personas en mi rutina semanal que se negaron o no revelaron [si habían sido vacunadas o no]; y fue lamentable” comentó la reconocida actriz de cine y televisión.

Finalmente para todos los que aún no han sido vacunados contra la grave enfermedad, explicó “Siento que es su obligación moral y profesional informar; ya que no todos estamos agrupados y siendo evaluados todos los días. Es complicado porque todos tienen derecho a tener su propia opinión; pero muchas opiniones no se sienten basadas en nada más que en el miedo o la propaganda”.

ACN/El farandi

No dejes de leer: Rihanna es la cantante femenina más rica del mundo

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN