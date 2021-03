¿Regresará Jennifer Lawrence a Los Juegos del Hambre?

Jennifer Lawrence podría volver a la de Los Juegos del Hambre, con la precuela The Ballad of Songbirds and Snakes, la cual se encuentra en desarrollo en los últimos años.

Lawrence alcanzó el estrellato gracias a su papel como Katniss Everdeen en la saga “Los Juegos del Hambre” que le dio a Lionsgate cuatro de las películas más taquilleras. Si bien las cintas tuvieron su final con “Sinsajo Parte II”, nuevos rumores apuntan a que la actriz de 30 años estaría lista para volver a encarnar a la justiciera.







La saga consiguió a los estudios cerca de 3.000 millones y convirtió a Jennifer Lawrence en la actriz del momento cuando se estrenó la primera película en 2010.

Precuela “The Ballad of Songbirds and Snakes”

De acuerdo a la información, la precuela “The Ballad of Songbirds and Snakes” ha estado en desarrollo los últimos años y ahora las nuevas especulaciones dan por sentado que Michael Arndt llevará el guion.

La precuela solo tiene confirmado un personaje que ya hemos visto en las historias anteriores: una versión joven de Coriolanus Snow y se espera que Jennifer Lawrence se decida por unirse al elenco en la línea de tiempo principal, de manera que se trataría de una precuela que revele la vida en el Panem en distintos momentos.

Por ahora la actriz no ha confirmado ni desmentido los rumores, pero se encuentra en las grabaciones de “Don’t Look Up”, la nueva cinta de Netflix.

Por otro lado, también tiene en agenda entrar al plató de “Mob Girl” donde hará las veces de una mujer que se convierte en informante de la mafia del FBI.

De acuerdo a los informes de la prensa local, el rodaje en pleno de Don’t Look Up está valorado en 75 millones de dólares, algo sencillo de imaginar tomando en cuenta que se trata de una de las grandes apuestas de Netflix este año. Se trata del primer proyecto de Jennifer Lawrence en lo que va de año y donde se la ve con un joven promesa en Hollywood.

Además, Lawrence también se la ha relacionado con Marvel Studios, ya que podríamos volver a verla como Mística de los X-Men en alguna película o serie de Disney + o como Sue Storm de los Cuatro Fantásticos, revelan portales especializados en cine.

