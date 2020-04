Jennifer López y Alex Rodríguez se casarán en Italia

DiCaprio y De Niro subastan en favor de la lucha contra el coronavirus y no será un objeto, sino un puesto en el próximo rodaje de «Killers of the Flower Moon«, película de Martin Scorsese, y acudir a su estreno.

La iniciativa forma parte del reto «All In Challenge», comenzado por el empresario Michael Rubin; en el que varias celebridades subastan experiencias con el fin de recaudar donaciones para varias iniciativas solidarias que tratan de paliar los efectos que la pandemia está provocando entre los más vulnerables.

Algunos famosos también pueden donar al fondo, además de ofrecer su experiencia, como el caso de Ellen DeGeneres; quien ha entregado 1 millón de dólares y subasta la posibilidad de presentar junto a ella su programa de televisión, «The Ellen DeGeneres Show».

Una vez que se acepta el reto, se tiene que nominar a otra celebridad.

Además de DeGeneres, tanto De Niro como DiCaprio han invitado a Matthew McConaughey y Jamie Foxx.

McConaughey ya ha aceptado y subasta acudir a un partido de fútbol junto a él en la Universidad de Texas

; además ha nominado a Jimmy Kimmel y Jonah Hill.

Leonardo DiCaprio hizo su anuncio de la cadena de subastas en un vídeo de Instagram en el que también aparece su compañero de reparto, Robert De Niro.

«Si alguna vez te has preguntado cómo es poder trabajar con el gran Martin Scorsese, Robert De Niro y conmigo, esta es tu oportunidad. Robert y yo protagonizaremos una película llamada ‘Killers of the Flower Moon’, dirigida por Martin Scorsese. Queremos ofrecerle un papel, la oportunidad de pasar el día en el estudio con nosotros tres y asistir al estreno», escribió el actor.

