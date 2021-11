Jennifer López anunció que se casará nuevamente

Compartir

Jennifer López ofreció una entrevista con Today Show mientras promocionaba su próxima película de comedia romántica «Marry Me» junto a su coprotagonista Owen Wilson, en donde reveló que se casara nuevamente a pesar de los tropiezos del pasado.

Jlo comentó con mucha confianza que aún cree en el felices por siempre.

«No lo sé, sí, supongo. Tú me conoces, soy una romántica. Siempre lo he sido. Me he casado varias veces. Sí, todavía creo en los felices para siempre, seguro, al 100 por ciento».

Jennifer López anunció que se casará

Tras romper de forma sorpresiva su compromiso con el exbeisbolista Alex Rodríguez; la cantante se volvió a reunir con su otro exprometido, Ben Affleck a principios de este año.

López no dijo si quería casarse con Ben; puede que la famosa pareja ahora sí esté lista para dar ese paso que no dieron hace 17 años cuando se comprometieron en el año 2003.

La artista declaró «He tenido altibajos, he cometido errores y estoy muy orgulloso de dónde he llegado en mi vida y de quién soy como persona; como madre, como actor y como artista».

ACN/El Farandi

No dejes de leer: Juan Magán estrena “Vamo’ A Beber” con un marcado ritmo electro latino

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN