Jennifer López confiesa que fue a terapia de pareja con Alex Rodríguez

A Jennifer López y su prometido Alex Rodríguez les tocó enfrentar problemas durante el confinamiento y tuviera que acudir a terapia de pareja para canalizar sus inquietudes.

En una entrevista con la revista ‘Allure’; la Diva de Bronx se sinceró sobre su relación con el expelotero.

La artista confesó, que tuvieron que tomar terapia de parejas; durante el aislamiento en casa por el coronavirus.

Al ser la primera vez que pasaban tanto tiempo juntos y encerrados, sin duda fue una situación que los puso a prueba; “Nos pusimos manos a la obra. Hicimos terapia. Creo que fue muy útil para nosotros en nuestra relación”.

Jennifer López y Alex Rodríguez en terapia

La convivencia les sirvió para estar más unidos y al verse obligados a bajar la velocidad de sus vidas; en ese intento descubrieron cosas maravillosas el uno del otro.

“Alex me dijo: ‘Me encanta estar en casa, me encanta hacer mis zooms, me encanta que los niños estén ahí y que tú estés ahí todo el tiempo’. De verdad que ha sido realmente bueno”; relató la cantante.

Si bien extraña ser creativa e ir a todos lados, JLo admite que la contingencia sanitaria los ayudo a tener más tiempo de calidad en familia; sin embargo, también freno sus planes de boda.

“Fue un gran problema, habíamos estado planeando durante meses y meses, era en el extranjero”, acotó. Pero no es la primera vez que Jlo va a terapia, la diva contó en el podcast ‘#CoachConversations’ de Jay Shetty; un famoso autor británico, exmonje y entrenador de propósitos, que no se “amaba a sí misma” cuando tenía 30 años por lo que tuvo que acudir a un orientador para encontrar tal amor.

