Jennifer López (JLO) demuestra que no usa ropa interior

Jennifer López salió al escenario ¿sin ropa interior? La cantante de 47 años impactó en Instagram con un atrevido vestuario; que dejaba ver sus muslos y piernas de una forma bastante sensual. Jennifer López demuestra que no usa ropa interior.

Cientos de miles titulares “con la novedad”, Jennifer López sin ropa interior. En realidad ella es la noticia y ya todo el mundo sabe que no le gusta usar ropa interior; así que sólo queda ver su espectacular cuerpo e imaginarla sin ropa interior; con la convicción de que no lleva nada puesto.

Las curvas de Jennifer López volvieron a paralizar a sus seguidores; debido al vestido que usó durante una presentación en Nueva York; el cual dejó a todos sus fans de Instagram con la boca abierta.

La artista sabe jugar a la coquetería y mantener a sus seguidores atentos; tal como lo muestra un video de Instagram,; donde se aprecia a JLo con un infartante vestido que jugó con la imaginación de sus fanáticos.

JLO no usa ropa interior. Aquí las pruebas…

Justo cuando se filtran imágenes de JLo con Maluma; aparece foto de ella sin ropa interior

¡Que buena defensa tiene! Jennifer López!; fue captada exhibiendo su trasero sin ropa interior

Jennifer López es la reina de los leggins y ahora que se sabe que suele llevarlos sin ropa íntima; debajo sus fanáticos están más interesados en verla y buscar …

Jennifer López apareció con un vestido blanco y sin ropa interior

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez asistieron a una cena; y los fotógrafos captaron a la diva del Bronx con un impresionante vestido blanco, pero sin sostén.

Jennifer López se atrevió a ponerse un vestido blanco sin ropa interior

Yes! ¡Yes! ¡Yes! son los gritos que salen al ver a Jlo sin ropa interior. Es innegable que todos imaginamos ver a la diva del bronx; como Dios la trajo al mundo.

JLo exhibe su trasero en leggins que dejan ver que no traía ropa interior

JLo, mejor conocida como Jennifer López, exhibió su trasero en tremendos leggins; que daban efecto como si estuviera desnuda en las calles.

Jennifer López se quita la ropa y todas la imitan

Bastó verla llegar a la gran fiesta que la revista The Hollywood Reporter organizó; hace un par de semanas junto a la Asociación de la Prensa Extranjera en …

Ana Bárbara, al estilo Jennifer Lopez, luce sexy en amarillo y sin ropa interior

Ana Bárbara ha dejado a sus miles de fans boquiabiertos; al mostrar que la abertura de su vestido le llega hasta la cintura, siguiendo una moda que impuso JLO.

JLo es captada agachándose en un sexy traje de baño; y deja ver su retaguardia como nunca antes

JLo lo hizo una vez más. La cantante presumió su cuerpazo en traje de baño; pero en esta ocasión con una pose muy sugestiva que dejó muy poco a la imaginación…

Galilea Montijo casi ‘explota’ su vestido con su enorme trasero al estilo de JLo.

Galilea Montijo fue halagada porque su trasero casi ‘explota’ en un apretado vestido muy al estilo de JLo, conodida como Jennifer López.

Jennifer López demuestra que sigue siendo una de las más sexys de Hollywood

La actriz y cantante se volvió a poner el vestido con el que escandalizo los Grammys en el 2000

En la alfombra roja sin ropa interior

La actriz y cantante fue recibida de esa manera cuando desfilaba sobre la alfombra roja en el Festival Internacional de Cine en Toronto …

Video íntimo de Jennifer López bate records en las redes

Jennifer López continúa recogiendo elogios cada vez que publica contenido en sus redes sociales.

Jennifer López sale a cantar con un vestido sin ropa interior (y pasa esto)

La Diva del Bronx está centrada en sus conciertos y en su próxima película, no tiene tiempo para bodas.

Jennifer López sale a actuar sin ropa interior (y ocurre esto)

La cuenta atrás para Jennifer López ha comenzado. Dentro de poco más de un mes cumplirá una cifra redonda, los 50. Y lo hace sin ningún tipo de problema y sin ropa interior.

El descuido de Jennifer López sin ropa interior (“¡Lleva esparadrapo!”): la foto inédita (y más bestia)

La pillada en el descuido más bestia a la cantante y actriz norteamericana Jennifer López.

Jennifer López con un vestido totalmente transparente (y sin ropa interior)

La sesión de fotos más sensual de la cantante del Bronx Jennifer López con un vestido transparente.

Yuri, al estilo JLo, se muestra sin ropa interior

Con motivo del lanzamiento de su nuevo sencillo “Una mentira más” junto a Natalia Jiménez, Yuri presentó el video del tema. La imagen de la cantante ha …

¡JLo sin nada! Muestran fotos de Jennifer López sin ropa interior.

JLo sin nada! Jennifer López ha vuelto a acaparar la atención. Y es que esta vez se dejó ver en un sexy atuendo deportivo, y sin ¡ropa interior!

Jennifer López se pasea sin ropa interior por Nueva York con un último modelito

La pareja de Alex Rodríguez, la cantante y actriz norteamericana Jennifer López, revoluciona la gran manzana.

Jennifer López expuso toda su ropa interior en su nueva gira

Parece que Jennifer López vivió una verdadera inspiración luego de que generó un mega escándalo cuando dejó al aire su tanguita gris, y bajo ese mode.

La sensual foto de JLo donde pierde el pudor y posa sin ropa interior mostrando ‘todo’

Surgió una candente y muy atrevida fotografía de JLo donde sin pudor, dejó ver sus partes más íntimas y desató las más bajas pasiones de sus fans.

Usando un atuendo igual a uno de Jennifer López, Yuri se muestra sin ropa interior

Yuri subió una foto luciendo un sexy vestido y las comparaciones con Jennifer no tardaron en llegar, incluso la criticaron los fans.

Jennifer López y todas las veces en las que se dejó ver sin ropa interior

Jennifer López es una de las celebridades que se divierte con las tendencias de moda. Y en la actualidad muchos de los diseños que suelen vestir las famosas …

Jennifer López sin ropa interior: el baile a lo Shakira que revienta Instagram

Jennifer López lo sigue petando. La actriz y cantante puertorriqueña está arrasando en Estados Unidos. Desde el país norteamericano nos ha llegado uno de …

Jennifer López de blanco y sin ropa íntima

En la actualidad es muy normal ver a las celebridades sin ropa íntima, ya sea porque así lo publican a través de sus redes sociales, o porque los fotóg.

JLo se exhibe en un balcón con una bata sin ropa interior debajo

JLo, mejor conocida como Jennifer López, se exhibió en el balcón de un hotel portando solamente una bata dejando ver que estaba desnuda.

El vídeo ardiente de Jennifer Lopez sin ropa interior y con Alex Rodríguez que explota en las redes

Definitivamente los mejores vídeos o fotos de Jennifer López no son los que ella publica en su cuenta de Instagram, aunque es verdad que muy buen material …

Jennifer López sorprende con un vestido naranja y sin ropa interior

Los fotógrafos saben que la cantante suele aparecer y alterar la paz de muchos cuando deja ver de más…

¿Jennifer López sin ropa interior por las calles de Nueva York? | Noticias

Jennifer López se encuentra filmando la cinta Hustler donde interpreta a una estafadora que se llama Ramona.

¡JLo enloquece! Jennifer López presume cinturita en leggins sin ropa interior (FOTO)

JLo enloquece! Jennifer López volvió a hacer de las suyas y desató las más bajas pasiones al posar con unos candentes leggins y sin ropa interior.

Jennifer López se anima a un vestido sin ropa interior ¡Y no creerás que…

Jennifer López sale a pasear sin ropa interior y no ha dejado nada a la imaginación; pero esta vez casi pasa por un momento vergonzoso.

Jennifer López sin ropa interior en sensuales transparencias y sus confesiones para famosa revista

La cantante tiene 49 años y parece que actualmente vive su mejor momento tanto a nivel físico como amoroso.

Jennifer López sale a la calle sin ropa interior

Todos sabemos que Jennifer Lynn Lopez Rodríguez2 (El Bronx, Nueva York, 24 de julio de 1969), más conocida como Jennifer Lopez o J.Lo, es una actriz, …

¡Sin ropa interior! JLo no dejó nada a la imaginación con este vestido transparente

A Jennifer López poco le importó que su prometido Álex Rodríguez estuviera junto a ella en una cena de gala y posó de manera provocativa sabiéndose sexy y …

Jennifer Lopez y el selfie con un espectacular modelo sin ropa interior que está dando que hablar

Jennifer Lopez y la imagen a modo selfie en la que muestra un espectacular modelito pero… ¿Sin ropa interior? ¡Lo analizamos!

Jennifer López hace ejercicio sin ropa interior

Jennifer López ha hecho que todas las miradas apunten hacía ella luego de que se dejara ver en ropa deportiva, y sin prendas íntimas. En el caso de los …

El mini vestido de Jennifer López (“¿No lleva ropa interior?”) que arrasa Nueva York

El modelito de la artista del Bronx, la cantante Jennifer López, que revienta la gran manzana.

ACN/fm/redes/diarios/Instagram

No deje de leer: Una vieja rencilla al Super Bowl(Opens in a new browser tab)