Jennifer López y Ben Affleck se separan luego de tres semanas de casados

“Creo que puedes estar bien y sentirte estupenda y sexy a cualquier edad. No me gusta nada la frase ‘Estás bien para tener 40, o 30 o 50. ¿Por qué no decir simplemente estás bien?”; indica en “People”, que le hizo la entrevista un día antes de la boda.

Affleck, según añade, la ayuda también a sentirse bien en su cuerpo. “Me dice que le gusto cuando no llevo nada, ni maquillaje ni el pelo arreglado. Aprecia realmente eso, y eso me hace sentirme segura y guapa”; expresó.

ACN/MAS/Un Nuevo Día

