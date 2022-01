Compartir

Jessica Balocchi, La mujer detrás del diseño. Nacida en la ciudad de valencia en 1985 y reconocida por su dirección creativa de la marca que fundó en el 2015 para bebés Cuore Baby.

Esta marca la posicionó como la favorita entre las mamás de alta sociedad valenciana y caraqueña antes de escalar a mercados internacionales. La diseñadora venezolana se confirma ahí como lo que ya venía demostrando. El sentido del trabajo arduo lo lleva de familia tanto como el del buen gusto y la elegancia europea.

Su padre, David Balocchi Armenzoni, italiano, industrial del plástico, con porte de dos metros de altura, camisas de seda y zapatos de cuero italianos. Su madre, Mercedes Polo Torre, española, socia indisoluble y matriarca de la familia, caracterizada por sus collares de perlas y tacones vertiginosos, dos figuras que moldearon su carácter férreo, su educación y su sentido del estilo.

Jessica Balocchi… La mujer detrás del diseño

La idea preconcebida era que su hija Jessica continuara el legado familiar. A los 17 años ya vivía en España cursando business y dirigía una boutique de lujo con marcas como Dolce & Gabbana y La Perla.

Su carrera continuó en Inglaterra donde se graduó con honores en Bachelor in Business Administration. Y como por cosas del destino un viaje de verano a Firenze terminó por convertirse en un Master en Marketing y una pasantía en la Conte of Florence, una de las empresas de moda más antiguas de la ciudad con clientela entre la realeza y los atletas olímpicos.

Con un curriculum diseñado para la dirección de empresa regreso a Venezuela como la generación de relevo para la empresa familiar, pero con las experiencias vividas en el mundo de la moda y en los años de juventud y curiosidad, la diseñadora realizó sus primeras creaciones, de la mano de María del Pilar Polo Torre, su tía materna y experta modista, confeccionaban faldellines de bautizo hechos a mano puntada a puntada. Un trabajo artesanal que solo se recordaba de la época de las bisabuelas.

Su impecable gusto le valió nuevas clientas en su primer evento en la ciudad de Caracas de la mano de Titina Penzini, todo un icono de estilo en Venezuela. Del mercado nacional rápidamente escaló a mercados internacionales. La vitrina en el exclusivo piso 5 del Tolón en las Mercedes y la prestigiosa boutique Chachai en Panamá, son algunos de los referentes en moda infantil que exponen las creaciones de la diseñadora.

«Me criaron para lidiar con los problemas…»

En un país con serio problemas económicos, políticos y sociales sabía que no iba a ser fácil producir y crecer pero “me criaron para lidiar con los problemas y seguir adelante” dice en la entrevista. Así instala en la ciudad de Valencia su atelier dejando las puntadas a mano para los encajes, bordados y terminaciones, un proceso más adecuado para surtir la demanda del momento.

“Dicen que cuando menos lo esperas las cosas suceden” nos adelanta la diseñadora de su vida privada. En el 2016, atareada en su siguiente colección y organizando un viaje a Europa para comprar telas y encajes conoció al que se convertiría un año más tarde en su esposo.

“Una pizza temprano y debo volver al atelier” era su respuesta para la primera cita. La boda tuvo lugar en Margarita, la novia llevo un diseño de encaje, corte sirena, firmado Pronovias.

Al año siguiente estaba embarazada de su primera hija y haciendo maletas para mudarse de país.

Nuevos proyectos

La diseñadora reside en Estados Unidos desde hace 3 años. Pero desde que se encuentra en otras latitudes está mente creativa se ha inmerso en nuevos proyectos.

Actualmente diseña para Antigua Collection una prestigiosa firma de trajes de baño su línea de trajes de baño baby & Kids. Caracterizada por ser trajes de baño para niños pero en una línea de elegancia en su máxima expresión.

El mercado norteamericano ha sido muy receptivo a su estilo y sus diseños así que ahora en su repertorio, Jessica Balocchi diseña espadrillas al mejor estilo ibicenco con decoraciones en cristales, hilos y encajes, estas pequeñas obras de arte son de la firma Isole Collection.

Actualmente ha iniciado colaboraciones con otras marcas como All in the detail de New York que lanzaron para estas navidades un diseño de Jessica Balocchi en su cosmetic bag.

Lo que tienen en común sus diseños son sus ideales de belleza sustentable. Siempre buscando el mayor impacto en cuanto a diseño y reduciendo el impacto medioambiental. Empaques con propósito y reutilizables y políticas de zero waste en su atelier.

ACN/MAS/NDP

No deje de leer: Realiza estos 5 rituales de belleza para recibir el Año Nuevo

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN