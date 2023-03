Jesús Hernández se presenta con un “Amor Temprano” en colaboración con Ronald Borjas

Compartir

Jesús Hernández, un joven intérprete que hoy se abre paso en un camino que de seguro estará repleto de éxitos e inicia con una colaboración con Ronald Borjas.

Con el pasar de los días la industria del entretenimiento se hace cada vez más grande, pero sobre todo la música suma y suma artistas a su gremio y gran parte de ellos son venezolanos.

Para presentarse ante el público, Jesús estrena su primer sencillo promocional: “Amor Temprano”, un pop contemporáneo fusionado con jazz, que grabó en colaboración con el también venezolano, Ronald Borjas.

“Es importante que las nuevas generaciones escuchen nuestro folklore, que los jóvenes disfruten de música venezolana pero con sonidos más actuales y así seguir sembrando lo nuestro”, comentó el intérprete en referencia a su proyecto.

En la composición de este tema se destacaron Renato Aguirre, con la invitación especial de Ronald Borjas.

La producción estuvo a cargo de Cheo Hurtado, mientras que en la coproducción trabajó Édepson González.

Jesús reveló que decidió trabajar este primer sencillo junto a Borjas porque es un tema que cualquier persona puede escuchar y disfrutar.

“Desde los más niños hasta los más grandes; es alegre y divertida. Siento que con ella me puedo dar a conocer mejor”, dijo.

En el mismo orden de ideas hizo referencia a la colaboración con Ronald Borjas, la cual se dio por casualidad y recomendación.

“Mientras estaba grabando unos temas, publiqué algo en mis historias y una persona que tenía contacto cercano con Ronald me preguntó que por qué no grababa algo con él y pues vi una oportunidad. Ronald aceptó sin dudarlo”, contó.

Como todo buen sencillo, este por supuesto viene acompañado de un videoclip (https://youtu.be/z3uDEVRLyss) que se grabó en Wynwood, Miami, bajo la producción de Alfonso Terán.

“La historia no es muy elaborada, simplemente estoy en un lugar, conocí a una chama que me gustó, me enamoré y se enamoró”, reveló el novel artista.

Este 2023 inicia de la mejor manera para Jesús Hernández y es que “Amor Temprano” es el primer tema que se desprende de un disco que ya está listo y viene con siete temas más, el cual cuenta con las colaboraciones de Andrés Cepeda, Gustavo Aguado, Rafael “Pollo” Brito, Luis Silva, entre otros.

Jesús puntualizó que su expectativa con este lanzamiento es que “todos disfruten de esos temas que recuerdan ese amor temprano que todos alguna vez tuvimos”.

Conoce más de Jesús Hernández

Nacido el 17 de mayo de 2002, el joven se graduó de bachillerato en la ciudad de Barquisimeto y en la actualidad comparte su pasión por la música con sus estudios universitarios: Ingeniería Química, en la Unimet.

Desde los 9 años se sintió atraído por la música y fue estudiante de Teoría y Solfeo, también estudió en el programa de orquesta del conservatorio.

Más adelante se inició en un programa de música moderna y jazz, a pesar de que no terminó esta formación, surgió la inquietud de convertirse en cantante.

Después de una considerable trayectoria en el canto, pasando por el coro de su colegio, participación en eventos y festivales, Jesús se abre paso como solista con el firme objetivo de formar parte de esa lista de artistas que difunden y exponen la música venezolana con nuevos estilos.

