Jey LP estrenó «TikTok» con un pegajoso video musical ¡Imperdible!

Por su parte, Jey LP dio detalles de cómo se grabó el audiovisual del tema. «Creo que el videoclip son los ojos del proyecto aparte del motor. No solo trato de sacar buenos ritmos sino que cada proyecto lleve su video oficial para poder transmitir al público no solo con sonidos sino con armonía visual».

«El vídeo se ha intentado llevar al máximo en la temática de tiktok donde unas 18 personas al random han decidido formar parte del videoclip dejando su mejor aportación al vídeo, con su bailecito desde la aplicación del Tiktok», agregó el talentoso cantante representado por el sello discográfico «Callejón Récords’.

Vale recordar que Jey LP también disfruta del éxito de «Bye Bye parcera», pues le permitió posicionarse en la industria musical. «Me siento muy orgulloso que bye bye Parcera haya sido la primera canción después de mi regreso nuevamente a la música».

«El video de Bye Bye Parcera fue grabado en Barcelona con el equipo de trabajo de Callejón Records. El señor Mailer, que aparte de ser un excelente productor es uno de los mejores del país en España, es un espectáculo verle trabajar en los videos», relató.

Los inicios de Jey LP en la música

El cantante se inició en la música a los 14 años de edad, ya que para entonces comenzó a escribir rap y a estar en freestyle y entre 2014 y 2015 le metió al reguetón. A pesar de haber detenido su carrera, en 2022 volvió al ruedo musical para quedarse.

«Gracias a Dios me considero un artista muy versátil y puedo sacar flow en cualquier género,

eso depende también de la inspiración que tenga cada día pero creo que puedo remar bien en

cual reto que se me proponga musical. Me gusta mucho el reggaeton y el perreo, pero a la hora de ponerme romántico elijo el Dance Halls», dijo el artista sobre los géneros musicales que prefiere.

Finalmente, el colombiano-español dejó claro cómo quiere darse a conocer en el mercado. «Quiero que todo el mundo me conozca como el chico de la nueva que logró posicionarse con excelente flow, ritmos pegadizos y bailables. El colombiano que aunque esté en un país difícil de pegar está música logró hacer su sueño realidad.. Quiero que todo el mundo conozca a Jey LP y diga que es un ejemplo a seguir. Que el público perciba mi paz, alegría, el amor por la música y sobre todo las ganas de sobrevolar límites».