Mira lo que dijo Jimena Araya sobre trío sexual que hizo con otra mujer

La modelo venezolana, Jimena Araya, conocido en el medio artístico como “Rosita”, confesó una escena especifica de su vida íntima que causó revuelo en las redes sociales, pues se trata de un trío sexual que práctico con una mujer y un hombre.

La también Dj hizo la revelación en el podcast ‘Open Closet’, tras la consulta de los presentadores Franklin Salomón y Carlos Juárez; quienes le preguntaron si en algún momento de su vida había tenido una relación con una mujer.

A lo que la también actriz respondió que “la primera vez que hice eso del trio yo me quedé sorprendida de lo rico que me la m*mó; la cosita, la chica. Dios mío yo me quedé sorprendida, pero obviamente no tengo ninguna inclinación de que me gusten las mujeres, para nada”.

Así mismo, Jimena Araya explicó que la mujer con quien tuvo el trío sexual no era lesbiana, sino bisexual, pero le hizo un increíble sexo oral. Además, comentó que ese acto le gustó tanto que nunca se le olvida, a pesar que fue hace 15 años atrás.

Durante el programa que se transmite por YouTube, y se grabó en México, la modelo manifestó que respeta a todas las personas; sin importar su orientación sexual y aseguró que actualmente existe menos tabú en la sociedad para aceptarlas.

Con información: ACN/El Farandi

