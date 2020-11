Medios estadounidenses: Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos

Tras varias semanas de votación anticipada, envío de votos por correo, elección presencial en los diferentes colegios electorales, conteo, reconteo de papeletas y demandas; el exvicepresidente y candidato demócrata Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos, según medios estadounidenses.

Este sábado, alcanzó según proyecciones de medios como AP, CNN, Univisión, Europa Press, The News York Times, entre otros; 290 votos electorales de los 270 como mínimo que se necesitan para ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

El candidato republicano, Donald Trump logró un total de 214 lo que representa un 47,7% de los votos; luego de que uno de los estados clave como lo es Pensilvania; ya terminó de contar todos los sufragios este sábado a mediodía lo que llevó a Biden a ser proyectado como el ganador con el 50,6% de los votos, es decir, 74.857.880 en un recuento.

Vale recordar, que al demócrata solo le faltaban según AP, 6 votos electorales para llevarse la victoria y ese estado cuenta con 20 votos. Es decir, los número en ese estado quedaron de acuerdo también a la AP, en 49,7% (3.345.906) para Biden, 49,2% (3.311.448) para Trump y 1,1% (77,286) para Jo Jorgensen de otro partido.

De acuerdo a lo proyectado por varios medios, desde el inicio del último día de elecciones el martes 3 de noviembre; la contienda estuvo muy ajustada, pero en las últimas horas los puntos entre ambos candidatos ha marcado una diferencia, lo que colocó a Biden con 284 votos electorales según AP; para llevarse la victoria de la presidencia de una de las potencias de mundo.

Es así, como el vicepresidente de los Estados Unidos número 47 en la administración Obama en el periodo 2009 a 2017; ya puede saborear la presidencia e instalarse en La Casa Blanca para liderar junto a su equipo, entre ellos la vicepresidenta Kamala Harris.

Vale mencionar, que al alcanzar la mitad más uno, es decir, 269 más 1, que es igual a 270 votos de los 538 que conforman el Colegio Electoral; número al que deben llegar o pasar para poder ser el ganador de las elecciones presidenciales en el país norteamericano.

Nuevo presidente de Estados Unidos; Joe Biden

De acuerdo al conteo de votos por estado, contó con con Arizona en un 51% lo que equivale a 1.410.977 votos, en California 65.2% con 7.721.524 votos, Colorado 55.8% con 1.631.018 votos; además en Connecticut con 58.4% es decir, 657.103 votos, Delaware un 58.8% con 295.403 votos, Distrito de Columbia con 93.4% equivalente a 252.328 votos.

En el caso de Hawaii fue el 64.3% con 355.226 votos, Illinois 63.9% con 554.017 votos, Indiana 58.8% con 1552.642 votos, Maine 53.1% con 423,549 votos; asimismo Meryland 63.4% con 1.342.693 votos, Massachusetts 65.8% con 2.275.731 votos, Minnesota 52.6% con 1.690.272 votos y Mississippi 59.4% con 645.907 votos.

Seguidamente, en New Hampshire 53% con 408.354 votos, New Jersey 61% con 1.765.426 votos, Nuevo México 53.9% con 489.982 votos; New York 55.4% con 3.659.283 votos, Oregon 57.5% con 1.239.821 votos, Rhode Island 59.2% con 285.122 votos y Vermont 66.4% con 242.677 votos.

Luego, en el estado de Virginia logró el 53.9% es decir, 2.323.314 votos, en Washington 61% con 2.023.498 votos; Wisconsin 49,6% con 1.630.396 votos, Michigan 49.8% con 2.678.588 votos, Pensilvania con 49,7% es decir, 3.345.906, lo que sumó para que Joe Biden sea el nuevo presidente de Estados Unidos.

En relación a los últimos que todavía contabilizan los sufragios, son Carolina del Norte que va con tendencia hacia Trump con 50,1% y Biden con 48,7%, Georgia con 49,5% para Biden y 49,3% para del republicano. En el caso de Alaska con mayoría teñida de rojo, Trump va ganando con el 62,1% y Biden por debajo con el 33,5%.

https://twitter.com/ReutersLatam/status/1324335692969902086?s=20

Campaña y proceso electoral atípico

Este año, en comparación al 2016 es un proceso electoral y campaña totalmente atípica, pues la llegada de la pandemia del coronavirus; ambos candidatos tuvieron campañas con visibles enfoques diferentes al buscar el voto conservador y el latino, así como el manejo de la crisis sanitaria que vale resaltar, fue negativo para Trump en cuanto a la posibilidad de reelección.

Por su parte, lo que colocó en duda a varios votantes en relación a Biden, es que su tendencia es una ideología izquierdista; según varios expertos, parecida a los gobiernos de países como Venezuela y Cuba. Sin embargo, el 50,6% votó por la fórmula demócrata y ahora Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos.

Vale resaltar, que durante toda su campaña, prometió “reconstruir la clase media, crear una economía más sostenible y resistente; darle a todos los ciudadanos oportunidades justas y garantizar que todos los estadounidenses sean tratados con dignidad”.

En este contexto, Real Clear Politics explicó que “para los estadounidenses no fue muy sorprendente debido a que el último sondeo; arrojaba que Biden contaba con el apoyo del 51% de los estadounidenses en intención de voto, frente al 44,1% que tenía Trump. Según Biden contaba con el apoyo del 51% de los estadounidenses en intención de voto, frente al 44,1% que tenía Trump”.

Luego de varios días en el proceso de conteo, reconteo y demandas de parte de la campaña de Trump en estados claves para su reelección; la BBC Mundo reseñó el dato histórico de más de 90 millones de personas que salieron a emitir su voto anticipado o por correo. Sumando a los del propio día, este 3 de noviembre, todo ello en comparación a las mismas elecciones en 2016, el mismo mes.

Con información: ACN/Google/AP/Agencias/Real Clear Politics/Foto: Cortesía

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN