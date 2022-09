Johnny Depp se estaría dando una segunda oportunidad en el amor, te decimos con quién

Compartir

Tras vivir momentos difíciles luego de que su ex, Amber Heard, lo demandara, todo apunta a que Johnny Depp le está dando una segunda oportunidad al amor.

Y es que recientemente se ha dado a conocer que el actor de películas como Piratas del caribe está saliendo con una de las abogadas de su equipo en el caso de difamación contra su exesposa.

Aunque lo han relacionado con Camille Vasquez, conocida como ‘La reina del contrainterrogatorio’, tenemos que aclarar que no se trata de ella, sino de otra de sus defensoras, la abogada Joelle Rich.

El portal TMZ confirmó que la letrada y el actor de cine están juntos. El nombre de Rich es bien conocido en el Reino Unido, pues su firma representó a Meghan Markle en un caso contra los editores del Mail on Sunday el año pasado.

De acuerdo con dicho portal, Joelle Rich, de origen británico, no estuvo en el más reciente caso en la corte de Virginia, sino que representó al artista en Reino Unido en una demanda por difamación en contra del tabloide inglés The Sun, demanda que perdió en noviembre de 2020.

Johnny Depp se estaría dando una segunda oportunidad en el amor

Depp demandó a dicho medio de cominicación por llamarlo “golpeador de esposas”, pero el tribunal confirmó las afirmaciones del medio como “sustancialmente ciertas” y su exesposa Amber Heard testificó para respaldar las afirmaciones. En marzo de 2021, se anuló su intento de revocar la decisión.

A pesar de haber perdido el caso, Johnny no le guardó algún tipo de resentimiento a Joelle y ahora se sabe que están juntos. Una fuente cercana dijo a PEOPLE que, al parecer, no sería algo “serio”. “Están saliendo, pero no es serio”, indicó el informante. Aunque Rich no formó parte del equipo legal que defendió al actor en el juicio en Virginia, se sabe que se presentó en la corte como “un apoyo”, según lo reporta US Weekly, medio que reportó por primera vez el amorío entre ambos. Sobre Rich, se sabe que actualmente está casada, pero en proceso de divorcio. Ella y su exmarido tienen dos hijos.

A Joelle Rich la fotografiaron varias veces en la corte de Fairfax, Virginia, al lado de Johnny, mostrándole su apoyo en la demanda que entabló contra su exmujer. Rich también se dejó ver solidaria con su colega, Camille Vasquez, e incluso las fotografearon el pasado 16 de mayo mientras compartían un abrazo dentro de la corte.

Según su biografía, Rich “ayuda a las personas y familias a la vista del público a proteger su privacidad y reputación” y tiene “experiencia en disputas por difamación, privacidad y derechos de autor”. Ella “trabaja para defender la reputación (de sus clientes) contra acusaciones falsas y difamatorias impresas, en línea y en las redes sociales”. Su firma también representó a Meghan Markle en un caso contra los editores del Mail on Sunday el año pasado.

Dicho medio violó la privacidad de Markle en febrero de 2019 al publicar parte de una carta de cinco páginas que la Duquesa le escribió a su padre, poco después de su boda real con el príncipe Harry en mayo de 2018.

ACN/ Hola

