Jorge Rodríguez anunció que superó el covid-19

Este jueves el vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que superó el covid-19.

Cabe recordar, que el funcionario confirmó el contagio de dicha enfermedad el pasado 12 de agosto, y agradeció; «las muestras de afecto».

«Me complazco en informar que he superado, al día de hoy, la infección por covid-19 que me aquejaba. Me reincorporo así a la lucha cotidiana. Agradezco profundamente las muestras de afecto y los abrazos de tantas y tantos»; escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter.

El pasado 12 de agosto, y a través de la misma red social, informó que se había contagiado de SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus que causa la enfermedad.

De igual manera, precisó que se encontraba «en buenas condiciones generales» y anunció; que iba a «cumplir con el aislamiento y los cuidados necesarios».

Desde entonces, no se había tenido noticias de la evolución de Rodríguez, también ministro para la Comunicación e Información y uno de los rostros más visibles del Gobierno que, además; se ha turnado con su hermana y vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, para dar los partes diarios de contagios y fallecidos por la enfermedad.

Desde que se contagió ha sido Delcy Rodríguez; quien ha informado diariamente acerca de la evolución de la pandemia en Venezuela.

Funcionarios que se han contagiado y superado el coronavirus

Al igual que Rodríguez, el vicepresidente económico y ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; Diosdado Cabello, se han contagiado y superado el mortal virus.

Sin embargo, el jefe de Gobierno de Caracas y alto dirigente chavista, Darío Vivas; murió el pasado 13 de agosto por covid-19, menos de un mes después de anunciar que padecía la enfermedad y apenas un día después de que Rodríguez confirmara que se había contagiado.

