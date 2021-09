Jorge Rodríguez da a conocer carta enviada por Alex Saab

Compartir





















Jorge Rodríguez públicó carta Alex Saab, empresario colombiano, actualmente detenido en Cabo Verde; quien está a la espera de una decesión de ser extraditado a Estados Unidos, que lo ocusa de varios delitos, entre estos lavado de dinero.

Según el presidente de la Asamblea Nacional (AN) y cabeza visible de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogo en México, que terminó ayer lunes, el escrito de tres páginas, que colgó en su cuenta de la Twitter dijo que su mensaje «los conmovió y al mismo tiempo sentimos profunda indignación x las atrocidades cometidas contra nuestro diplomático. Se impondrá la verdad y la vida!«.

«No sabe como me ha conmovido saber el gesto hacia mi persona que tuvieron al llegar a México. No puede ver fotos me sentí lleno de fuerzas y orgulloso de Patria cuando me contaron»; dice parte del texto de Saab al referirse al momento cuando la delegación dle Gobierno se presentó con una foto de su rostro cuando arribaron, un día después a la tercera ronda de diálogo con la oposición.

«Fui secuestrado por (Donald) Trump, sus secueces y su política fallida hace 473 días. Me han torturado e Cabo Verde físicamente hasta que se cansaron. Me siguen torturando y provocando psicológicamente cada día hasta hoy»; es otra parte del escrito.

Igualmente, dice que sus derechos humanos y de su familia han sido vulnerados, pero «yo les regreso paz, esperanza y amor» señala el empresario.

«Me pidieron descaradamente, vía mis abogados, que dejara de ayudar por 120 días sin alimentos, ni medicinas a mi país (se refiere a Venezuela) a cambio de ‘amnistía’. Para ellos 120 días de hambre eran suficientes, prentendían que fuese un genocida?», expresa Saab.

«Sr. presidente Biden si usted cree realmente en el diálogo que se está llevando a cabo en México, que pretenden presionando a Cabo Verde con extraditarme?. Nada cambiará»; indicó.

«Me encantaría participar (diálogo en México) y explicarles con muchos detalles todo el daño que las sanciones le han causado a nuestro país (Venezuela) y como distorcionaron nuestra económia»; dijo.

