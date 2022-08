«Astroboy» da un paso frente para el Clásico Mundial de Beisbol

“Estoy feliz porque conozco a Omar y es un muy buen manager y un muy buen coach. Bien contento por él”, expresó García.

Hace días, otro pitcher, Germán Márquez, de Rockies de Colorado también puso su nombre para acompañar al combinado nacional la edición de 2023, que la primera fase el grupo de Venezuela disputará en m Miami ante Republica Dominicana, Puerto Rico e Israel.

«Desde que era un niño, siempre he querido tener la palabra Venezuela en el pecho»; manifestó en su momento Márquez a MLB.com el pasado 15 de agosto.

Tras el anuncio de Altuve que jugar el Clásico Mundial de Beisbol 2023, deja abierta la gran posibilidad de que se vista con el uniforme de Navegantes del Magallanes para la campaña 2022-2023; aunque la única traba que tendría por ahora es la sanción de OFAC, que pesa sobre la nave turca al igual que con Tigres de Aragua, que se decía que esperaba una decisión de MLB para definir la situación de veto que pesa a ambas novenas desde hace dos torneos.

Jose Altuve commits to playing for Team Venezuela in the 2023 World Baseball Classic, per @JuliaMorales pic.twitter.com/HqwW9ZJWIZ

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 17, 2022