Quintero suma primer triunfo venezolano en Tokio y luego cae con honor (+ video)

China ganó primer oro de Tokio 2020, en el deporte de tiro deportivo, además estableció el tercer récord de la justa ecuménica; cuando apenas llevan hora de la ceremonia de apertura, aunque los dos anteriores se dieron ante del acto inaugural en remo y tiro deportivo.

La tiradora china Yang Qian consiguió este sábado la primera medalla de oro que se otorga en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; al imponerse en la final de rifle aire 10 metros con una suma de 251.8 puntos, récord olímpico.

La medalla de plata, con 251.1, fue para Anastasiia Galashina que compite bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso (ROC) por la suspensión de su país; mientras que el bronce para la suiza Nina Christen con 230.6.

La competición se desarrolló en el Asaka Hall de tiro en la capital japonesa, donde siguen las competencias por otras preses en sus diferentes modalidades.

Judoka Julia Figuera sigue en pie

Por su parte, la judoca española Julia Figueroa, bronce en los pasados Mundiales de Budapest, logró la clasificación para los octavos de final del torneo olímpico en la categoría de hasta 48 kilos; tras imponerse este sábado por «ippon» a la turca Gulkader Senturk en su debut en los Juegos de Tokio.

Figueroa, número 5 de la clasificación mundial, cumplió con los pronósticos y se impuso con claridad a la otomana; a la que ya había derrotado en las dos ocasiones en las que se habían enfrentado anteriormente, tras inmovilizar a su rival.

La judoca cordobesa se enfrentará en la siguiente ronda con la ganadora del duelo entre la israelí Shira Rishony y la colombiana Luz Álvarez.

Eliminan a la atleta más jóven de JJOO

La siria Hend Zaza, la más joven, con 12 años, de los casi 11.000 deportistas que participan en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; se despidió este sábado del torneo al perder en la primera ronda de tenis de mesa.

Zaza cayó por 4-0 frente a una rival, la austríaca Liu Jia, que le triplicaba en edad (39 años); a continuación publicó un selfi junto a la jugadora que la dejó fuera de los Juegos.

Desde que el remero español Carlos Front compitió con 11 años en Barcelona’92; ningún deportista había competido en unos Juegos Olímpicos a una edad tan temprana como la de Zaza, cuya trayectoria hasta Tokio 2020 se ha visto gravemente perturbada por la guerra en Siria.

Sin embargo, logró plaza olímpica al ganar, en 2020, el torneo de clasificación de Asia oriental en Jordania.

Zaza, nacida en una localidad, Hama, destruida por la guerra; empezó a jugar al tenis de mesa a los 5 años y ahora reside en Damasco.

«El tenis de mesa me lo ha dado todo y me ha enseñado a ser fuerte, me ha dado paciencia. Cuando juego me olvido de todo y solo pienso en la competición», declaró la adolescente siria, que ha competido en Tokio con 12 años y 204 días.

La última que se disputará en Tokio será en polo acuático masculino, el 8 de agosto, apenas un par de horas antes de la ceremonia de clausura.

Tercer récord olímpico en la justa: los otros dos fueron impuestos por la arquera surcoreana An San y el dúo de remistas neerlandeses Melvin Twellaar y Stef Broenink.

