José Manuel Ascensao: “Mi reto es estar siempre presente en las tablas del teatro infantil”

José Manuel Ascensao, director y productor de teatro infantil, afirmó que su reto es estar siempre presente en las tablas.

“Todas las piezas en general tienen algo diferente y ‘La Cenicienta 2’ se distingue por el texto, porque en este momento Cenicienta persigue un sueño».

«Pero el sueño no es precisamente alcanzar a casarse o tener un príncipe que todos anhelan, no. Ella tiene como meta ser una gran y famosa diseñadora de modas, entonces se la pasa trabajando haciendo vestidos, trajes».

Al consultársele sobre su gran reto como profesional, no dudó en afirmar que consistía en estar siempre presente en las tablas, brindando entretenimiento, diversión.

“Siempre con un mensaje implícito en nuestros espectáculos, pero si tengo muchas cosas aún por hacer, quiero hacer un musical en el Teresa Carreño».

Ascensao igualmente compartió su satisfacción, como director de teatro infantil, en su quehacer diario:

“Lo más hermoso de trabajar con los niños es que realmente yo me siento como un niño más. Me siento como ellos en cada ejercicio que hacen, en cada equivocación, yo me equivoco con ellos, yo los veo divertirse en el escenario».

La música de la obra fue encomendada a Leonardo Maldonado.

Mientras que las coreografías son responsabilidad de Andrea Barrios.

Con la participación especial en las voces de los temas musicales como solistas de Luis Fernando Borjas, Hiyanú, Camila Borjas.

