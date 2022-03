José Néstor Pekerman sobre las tareas de la selección de Venezuela en los partidos que restan de la eliminatoria al Mundial 2022

No dejes de leer:

En la última jornada, Venezuela recibirá a los colombianos en casa (30 de marzo). Lo más probable es que para este momento los invitados ya hayan perdido incluso las posibilidades teóricas de ganar un boleto para la Copa del Mundo incluso a través de los play-offs, y es muy probable que los principales actores no estén involucrados en el partido contra los venezolanos.

– “Antes de firmar el contrato, discutimos una serie de temas con la dirección de la federación. Hay ciertas responsabilidades de ambas partes que deben cumplirse. En particular, acordamos que, teniendo en cuenta la situación actual, jugaremos la lista con la vista puesta en ciclos futuros. Ya en los partidos con Bolivia y Uruguay, recurrieron a algunos experimentos: los resultados muestran qué funcionó y qué no. Lo mismo ocurrirá en los partidos contra Argentina y Colombia, que contra Venezuela estará sumamente motivado, mientras podamos hacer nuestro juego. Está claro que nadie va a regalar puntos así, a pesar de que nuestros oponentes realmente los necesitan. Nuestra superioridad debería ser la falta de presión, así como la gran motivación de muchos jugadores que tendrán la oportunidad de demostrar su valía en el contexto de equipos tan fuertes en partidos oficiales. Tenemos la intención de atraer a jugadores jóvenes y prometedores, de los cuales hay suficientes en Venezuela. Estoy casi seguro de que uno de ellos aprovechará esta oportunidad y en el próximo clasificatorio será parte integral del equipo”.