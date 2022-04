Carabobeña Joselyn Brea se consagra en España

Compartir

La venezolana Joselyn Brea se consagró en España este fin de semana; en la prueba Elite Femenina en duatlón en un evento disputado en la ciudad de Avilés y en el que logró agenciar un crono de 57:15.

La ciudad asturiana que le había otorgado el pasado año, en noviembre, el título de campeona del mundo en la especialidad de carrera a pie y bicicleta; este 2022 le brindó una nueva oportunidad para alcanzar la gloria, esta vez como la mayor exponente de la modalidad en España.

“Hay momentos en los que te gustaría parar un poquito y tener esa sensación de felicidad por unos minutos más; pero lo que viví ayer en Avilés no se olvidará fácilmente, estoy muy contenta de mi resultado, de que mis rivales lo hayan puesto difícil, del público y de que mi ciudad talismán no me haya defraudado una vez más, Avilés es especial y siempre lo será”; expresó carabobeña, nacionalizada española.

Brea, con el dorsal número 99, confirmó así el favoritismo durante la jornada y fue escoltada por Noelia Juan, del CEA Béter para el segundo lugar; y en el tercer puesto María Varo, del Tri Infinity Móstoles.

La carabobeña Joselyn Brea, del Club Deportivo Delikia, se anotó la victoria, al igual que en 2018, con un tiempo de 57:15 entre la élite femenina; con ocho segundos de ventaja sobre la valenciana Noelia Juan, su compañera de escapada en el sector ciclista; 1:01 sobre María Varo, del Tri Infinity Móstoles.

Las tres duatletas formaban parte del grupo de favoritas con la asturiana Paula Herrero, de Saltoki Trikideak; que sufrió problemas mecánicos que la alejaron del pódium, y alguna otra deportista.

Corrieron casi juntas el primer segmento, y en bicicleta se marchaban de partida Herrero y Brea; ambas serían cazadas por Noelia Juan, que aprovechaba para marcharse con la hispano-venezolana; a la que superaría por poco en la carrera final; mientras Varo consolidaba su ventaja sobre grupos perseguidores en ciclismo y remataba el bronce en la carrera a pie.

