Josemith Bermúdez decidió suspender su tratamiento contra el cáncer

La actriz y presentadora de televisión Josemith Bermúdez brindó una entrevista al programa Sábado en la Noche para dar detalles de lo difícil ha sido para ella la lucha contra el cáncer, informó que suspende su tratamiento.







Para la ex animadora de La Bomba, esta sería la tercera vez que recae en esta enfermedad que padece en sus ovarios desde hace unos años.

Josemith Bermúdez suspende su tratamiento

“Me siento muy bien, he respondido muy bien a la quimioterapia. Sin embargo, los marcadores tumorales no han bajado, eso no significa que la quimioterapia no está haciendo su efecto, a lo mejor ya no estoy marcando correctamente”.

“La quimioterapia me está haciendo mucho daño, las venas la tengo muy duras, tanto que no puedo mover ni mis brazos. Así que, tomé la decisión de no recibir más tratamiento de quimioterapia por ahora”, reveló antes de concluir que finalmente, tiene una terapia adyuvante o “auxiliar” que la está ayudando.

Además, habló sobre su único hijo, quién teme por su vida y su recuperación.

“A mí me duele profundamente porqué obviamente él tiene 10 años y aunque conoce bastante bien mi situación no deja de preocuparle que mamá se pueda ir algún día.

La vida y la muerte es la única realidad que tenemos”, afirmó. Asimismo, la presentadora le ha insistido a su hijo que si llega su hora de partir; lo cuidaría como un espíritu, manifestó la animadora profundamente conmovida.

Durante su entrevista, Josemith Bermúdez informó que grabó una plegaria con la que van a conectar muchas personas, ya que servirá para cualquier momento o circunstancia.

La presentadora venezolana dijo que prefiere enfocarse en los aspectos positivos de la vida y el amor para canalizar su lucha contra el cáncer.

Habló sobre su libro «Vestida para Sanar», señaló que le gustaría seguir mostrando su proceso, pero no sabe si el tiempo le alcanzaría.

«Me encantaría que el tiempo me alcanzara para hablar más de mi experiencia y mi aprendizaje; estoy escribiendo en mi diario cosas que siento, ojalá pueda develarlo algún día», comentó.

