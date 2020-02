Jousy Chan no será candidata al Miss Venezuela 2020

View this post on Instagram

A todos mis seguidores que estaban acompañándome en esta maravillosa aventura, quiero informarles que en esta oportunidad el objetivo no fue cumplido y no quedé entre las seleccionadas para optar por el título de la mujer mas bella del país, sin embargo, de esta experiencia me llevo las ganas y la responsabilidad de seguir preparándome para ser una mujer más integral y profesional. Sé que ustedes, al igual que yo, estaban súper ilusionados de verme a través de sus pantallas dándolo todo, representando algún estado de nuestro país. Lamento no cumplir con los requerimientos y estereotipos de los organizadores del concurso, pero créanme que no estoy afligida, porque la recompensa más grande es que fueron ustedes los que desde solo postularme me convirtieron en Venezuela y sí, Jousy “La China” como muchos me llaman cariñosamente, es VENEZUELA. Sí bien, por los momentos no pude cumplir este sueño temporal que era una excusa también para quedarme un tiempito más disfrutando del calor y el cariño de mi gente, seguiré con todos los proyectos internacionales que ya tenía en agenda para este 2020. Gracias Venezuela por esta corona que, a pesar de no ser de oro o diamantes, está hecha del mejor material que puede existir en el mundo que es EL AMOR, y creánme que esta joya que me han regalado no tiene precio. Jousy Chan, 2020