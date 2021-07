Estudiante de 18 años será el cuarto acompañante de Bezos en el espacio

Desde ahora, la red social Twitter permite evitar interacción con personajes indeseables, como los trolls y haters que aparecen en cualquier publicación.

A través de la misma plataforma, Twitter explicó que aunque en el pasado añadieron una opción para anular las interacciones con este tipo de personas; la cual permitía configurar las personas que podían responder al tweet en concreto, pero esto había que configurarlo antes de publicarlo.

No obstante, no siempre se sabe la repercusión que va a crear un tweet en la red social. De hecho, es habitual que en Twitter, las publicaciones se viralicen de la noche a la mañana; por lo que con la cantidad de usuarios que llegan para darle a me gusta o retuitear el mensaje; también llegan los trolls a molestar.

Por esa razón, ahora Twitter permite limitar los comentarios luego de haber publicado el tweet, sin importar el tiempo que haya pasado. Incluso, se podrán limitar los comentarios siempre que se quiera.

Your Tweets = Your space. Now you can change who can reply to you even after you Tweet. https://t.co/rNWJk6zWTr pic.twitter.com/3HFSjAotg7

— Twitter Safety (@TwitterSafety) July 13, 2021