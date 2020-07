Joven carabobeño inicia delivery ante crisis del covid-19

Up Next

Carlos mencionó que lo ideal sería hacer al menos 10 servicios diarios «no todos los días vas a hacer, otro día no va a haber nada, como otros días sí puedes hacer».

«Tenía algo de dinero ahorrado y dije ‘no, bueno, nada, voy a comprarme esta bicicleta ‘ y con mi mismo bolso me puse a la orden de muchas personas que tenía en Whatsapp», contó. El joven carabobeño relató que al principio sus conocidos no lo llamaron pero al ofrecer sus servicios reiteradas veces lo llamaron para hacer los delivery.