Joven mató su propia madre a batazos al confundirla con un intruso

La tragedia casi alcanzó a un avión que volaba entre Manchester (Inglaterra) y el Funchal (Madeira, Portugal), cuando, el piloto se desmayó en pleno vuelo y un pasajero tuvo que auxiliar al copiloto a aterrizar el avión.

Afortunadamente, entre los pasajeros, se encontraba un piloto fuera de servicio que estaba volando de regreso en el mismo avión y pudo intervenir para controlar la situación junto a su colega copiloto.

Debido al incidente, el avión de la aerolínea Jet2, se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Oporto en Portugal.

El incidente ocurrió durante un vuelo de la empresa Jet2, el lunes en horas de la mañana, según informó el medio digital The Sun.

Según los informes de los presentes en el aeropuerto de Oporto, sonó una alarma alrededor de las 10:20 am. y se cerró una pista de ese aeropuerto, hasta aproximadamente las 11 am; con la finalidad de mantenerla disponible para el aterrizaje de emergencia en proceso.

La aerolínea Jet2, confirmó a través de su cuenta de Twitter que ocurrió una «situación médica a bordo»; en el vuelo LS765 de Manchester a Funchal.

La empresa publicó: “Nos gustaría disculparnos con los clientes que viajan en el vuelo #LS765 desde Manchester a Funchal, Madeira, que se ha desviado a Oporto; Portugal debido a una situación médica a bordo”.

