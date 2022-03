Joven murió tras quemaduras durante incendio de unidad colectiva en Valencia

Un tiroteo dentro de un autobús de Fort Lauderdale en Miami y el posterior choque de un auto dejó al menos a dos muertos; y a varias heridas este jueves por la tarde.

Respecto al hecho, confirmaron las autoridades locales, que el tiroteo que ocurrió en el 1300 West Broward Boulevard y no involucró a la policía.

Aunque se produjo dentro de un autobús de Broward Transit que se encontraba fuera del departamento de policía de Fort Lauderdale (FLPD); las oficiales confirmaron «que 4 personas fueron transportadas producto del tiroteo ocurrido en un autobús».

Es así, que mediante Twitter, el departamento de Policía de Fort Lauderdale se informaba que el autobús se detuvo en el estacionamiento del FLPD; «como resultado de esto, ocurrió un accidente automovilístico, hiriendo a otras 3 personas que fueron atendidas en el lugar».

Asimismo, alertan que el tráfico en dirección este y oeste en W Broward Boulevard está cerrado entre la cuadra 1400 y la 1100; debido al tiroteo dentro de un autobús que dejó dos muertos hasta ahora en Miami.

De igual manera, los oficiales piden a los automovilistas que utilicen rutas alternativas para llegar a sus destinos y eviten congestión en la zona. Hasta el momento, la policía ha confirmado que ya una persona se encuentra detenida para posteriores interrogatorios de lo sucedido.

#FLPD & #FLFR confirms 4 people were transported as a result of the shooting that occurred on a bus. The bus came to a stop in the parking lot of the Fort Lauderdale Police Dept. As a result of this, a car crash occurred, injuring an additional 3 people who were treated on scene.

